Sassuolo-Roma, le pagelle: ok Skorupski e Manolas. Florenzi e Fazio pigri

La Roma vince 1 a 0 contro il Sassuolo nell'ultima giornata di Serie A. La partita del Mapei Stadium, seppur non bellissima, è piacevole. Prima dell'intervallo Kostas Manolas, con la deviazione decivisa di Gianluca Pegolo, sblocca la gara.

Skorupski 7 - Esordio in campionato per l'ex Empoli che potrebbe però lasciare la Roma nel prossimo calciomercato. Impacciato nell'uscite, non è Alisson quando usa i piedi. Nel primo tempo è super salvando i giallorossi su Politano. Bene anche su Duncan. Nella ripresa è super su Berardi.