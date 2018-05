Sassuolo-Roma, probabili formazioni: un punto per il terzo posto

La Roma affronta il Sassuolo nell'ultima giornata di Serie A. I giallorossi, certi della Champions League, hanno bisogno di un punto per confermare il terzo posto in campionato.

Di Francesco vuole vincere e per questo proporrà quasi tutti i titolari. Pellegrini partirà dal 1' a centrocampo mentre in attacco scalpita Schick: ceco candidato per una maglia nel tridente dopo la botta al costato che ha fermato Under, è ballottaggio con Perotti.

Si fermano Alisson e Fazio, dentro Skorupski e Juan Jesus. Iachini in difesa recupera Lemos e, dopo la squalifica. Peluso. Adjapong è in dubbio, per la fascia, ma dovrebbe farcela e scendere in campo dal 1'. Attacco affidato a Berardi e Politano.



Formazioni Sassuolo-Roma

Sassuolo (3-5-2): Consigli; Dell'Orco, Acerbi, Peluso; Adjapong, Missiroli, Magnanelli, Mazzitelli (Duncan), Rogerio; Berardi, Politano.

Roma (4-3-3): Skorupski; Florenzi, Fazio, Manolas, Kolarov; Pellegrini, De Rossi, Strootman; El Shaarawy, Dzeko, Schick.