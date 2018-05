Sassuolo-Roma 0-1 | Basta un guizzo: giallorossi terzi ed in Champions con Juve, Napoli e Inter

La Roma vince 1 a 0 contro il Sassuolo nel match della 38^ giornata di Serie A. La partita del Mapei Stadium è piacevole. L'autorete di Gianluca Pegolo, prima dell'intervallo, sblocca la sfida.

La Roma, aritmeticamente certa della qualificazione alla prossima edizione della Champions League, vuole chiudere al meglio la stagione e così Di Francesco sceglie Schick, Dzeko e Perotti in attacco. Si gioca in uno stadio semi vuoto ed in un clima di festa. Al 5' la prima chance è per Strootman: blocca Pegolo. Al 12' palo di Schick. Guizzo dell'attaccante ceco che si libera bene e conclude in diagonale, palla che sbatte sul palo e poi finisce a lato.

Poco dopo ci prova pure Perotti: bravo Pegolo. Al 19' Dzeko di testa anticipa Lemos ma la palla finisce alta. Insiste la Roma ma Pegolo è bravo a disinnescare un bel tiro a giro di Dzeko. Si vede anche il Sassuolo al 26' con Politano che entra in area e scarica la conclusione di destro, ma Skorupski blocca in due tempi. Passano 100 secondi e Politano è super su Skorupski.

Poco dopo il polacco è attento anche su Duncan. Prima dell'intervallo la Roma passa. Pegolo mette dentro la sua porta un forte-cross da distanza angolata di Manolas. E' 1 a 0. Anche nella ripresa il canovaccio tattico è lo stesso. Al 58' Peluso alza bandiera bianca: al suo posto Letschert. Al 60' Politano inventa per Berardi che, solo davanti a Skorupski, si va ipnotizzare dal portiere romanista. Tutto inutile però perché il giocatore era in posizione irregolare. Non ci sono più emozioni. Vince la Roma.

Il tabellino di Sassuolo-Roma

Sassuolo: Pegolo 5; Lemos 6, Acerbi 6, Peluso 5,5 (58' Letschert 6); Adjapong 6, Duncan 6,5, Manganelli 6,5, Missiroli 6, Rogerio 5,5; Berardi 5,5 (72' Babacar 6), Politano 6,5. A disp.: Consigli, Marson, Ferrini, Dell'Orco, Biondini, Mazzitelli, Cassata, Frattesi, Matri, Ragusa, Pierini. All. Iachini.

Roma: Skorupski 7; Florenzi 5,5, Manolas 6,5, Fazio 5,5, Kolarov 6; Pellegrini 5,5, Gonalons 6, Strootman 6; Schick 5,5 (72' El Shaarawy 6), Dzeko 6, Perotti 6,5. A disp.: Lobont, Romagnoli, Fazio, Capradossi, Karsdorp, Jonathan Silva, Lu. Pellegrini, De Rossi, Gerson, Under. All. Di Francesco.

Marcatori: aut. Pegolo (R)

Ammoniti: Fazio (R)