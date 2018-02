Sassuolo-Lazio, probabili formazioni: Leiva torna titolare

La Lazio affronta il Sassuolo nella della 26^ giornata di Serie A. I biancocelesti hanno sempre trovato il gol nelle quattro sfide nel massimo campionato in casa dei neroverdi. Nelle ultime sette sfide tra le due squadre sono stati fischiati cinque rigori a favore degli emiliani e uno per i biancocelesti.

Le ultime dai campi

Inzaghi a centrocampo ritrova Lucas Leiva. Ballottaggio a sinistra tra Lulic e Lukaku, col primo favorito. In attacco non si cambia: Luis Alberto alle spalle di Immobile. Nel Sassuolo squalificato Goldaniga, al suo posto probabile l'utilizzo di Lemos. Politano non sta benissimo, ma dovrebbe recuperare: a completare il tridente Berardi e Babacar.

Le probabili formazioni

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Lemos, Acerbi, Peluso; Duncan, Missiroli, Magnanelli; Politano, Babacar, Berardi. Allenatore: Iachini

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Bastos, De Vrij, Radu; Marusic, L. Leiva, Parolo, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile. Allenatore: Inzaghi