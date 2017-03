Sassuolo-Lazio, probabili formazioni: dubbio Lulic o Keita

La Lazio affronta il Sassuolo nel match della 30^ giornata di Serie A. Nelle ultime cinque partite di campionato la squadra di Simone Inzaghi ha conquistato 13 punti, nessuna squadra ha fatto meglio anche se c'è un bilancio in equilibrio tra queste due squadre in casa del Sassuolo in Serie A.

QUI SASSUOLO - In dubbio Mazzitelli , rientrati senza problemi i tre azzurri dell'Under 21 (Berardi, Pellegrini e Ricci). Il ballottaggio è tra Politano e Ragusa. Di Francesco in attacco contro la Lazio ha il dubbio dal 1' tra il francese Defre e Matri, ma sarà comunque staffetta.

QUI LAZIO - De Vrij è alle prese con una botta alla tibia rimediata in allenamento con l'Olanda e resterà fuori in vista del derby di Coppa: al suo posto Wallace. Per Marchetti l'ennesimo forfait a favore di Strakosha. Biglia, rientrato anzitempo dall'Argentina, sarà regolarmente in campo.

PROBABILI FORMAZIONI

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Acerbi, Peluso, Dell’Orco; Pellegrini, Missiroli, Duncan; Berardi, Matri, Politano. Allenatore: Di Francesco.

Lazio (4-3-3): Strakosha; Basta, De Vrij, Hoedt, Radu; Milinkovic-Savic, Biglia, Parolo; Felipe Anderson, Immobile, Lulic. Allenatore: Inzaghi.