Sassuolo-Lazio 0-3 | Comanda Milinkovic, vittoria per la Champions

La Lazio vince 3 a 0 contro il Sassuolo, nel match della 26^ giornata di Serie A. Sergej Milinkovic-Savic, in avvio, apre subito le danze. Dal dischetto Ciro Immobile raddoppia. Ad inizio ripresa è ancora il centrocampista serbo a segnare e chiudere i giochi. Espulsi Domenico Berardi e Adam Marusic.

Si gioca fin da subito a ritmi discreti con la Lazio che passa subito dopo 7 minuti con una perla si Milinkovic, davvero imprendibile per Consigli. E' 1 a 0. Quella contro il Sassuolo è la decima rete stagionale per il centrocampista biancoceleste, ottava in Serie A. Il Sassuolo subisce il colpo, si innervosisce e Berardi si becca un giallo.

Al 28' protesta la Lazio per un fallo di mano di Peluso: l'arbitro lascia correre, dopo due minuti, e l'intervento del Var concede il calcio di rigore. L'episodio resta dubbio perché la palla prima sbatte contro la gamba poi contro il braccio di Peluso. Dal dischetto va Immobile che non sbaglia: è 2 a 0. Il Sassuolo prova a reagire ma Babacar spreca.

Ad inizio ripresa la Lazio fa 3 a 0. Felipe Anderson crossa in mezzo dove c'è Milinkovic-Savic, bravo a colpire di testa non lasciando scampo a Consigli. Partita in ghiaccio. Per il Sassuolo grandina anche perché Berardi abbatte Radu e viene espulso con un rosso diretto. I neroverdi, al 58', danno segni di vita ma Adjapong si fa murare da Strakosha.

Al 63' follia di Marusic che manda ko Rogerio dopo una gomitata, guadagnandosi il cartellino rosso e mandando Inzaghi su tutte le furie. Nel finale spazio anche a Nani. La partita però non ha molto altro da dire. La Lazio vince e resta in piena zona Champions League.

Il tabellino di Sassuolo-Lazio

Sassuolo (4-3-3): Consigli 6; Adjapong 5, Acerbi 5, Peluso 5, Rogerio 5,5; Missiroli 6, Magnanelli 5,5, Mazzitelli 5,5 (85' Sensi sv); Berardi 4, Babacar 5,5, Politano 5,5 (69' Ragusa 6). A disp. Pegolo, Marson, Lirola, Lemos, Dell'Orco, Duncan, Biondini, Frattesi, Cassata, Pierini. All. Iachini.

Lazio (3-5-1-1): Strakosha 6; Wallace 6, Luiz Felipe 6, Radu 6,5; Marusic 6, Murgia 6,5, Leiva 6, Milinkovic 8, Lukaku 6; Felipe Anderson 7; Immobile 6,5 (78' Nani sv). A disp. Guerrieri, Vargic, Patric, Basta, Bastos, Caceres, de Vrij, Luis Alberto, Caicedo. All. Inzaghi.

Marcatori: 2 Milinkovic-Savic (L), Immobile (L)

Espulsi: Berardi (S), Marusic (L)

Ammoniti: Leiva (L), Wallace (L), Missiroli (S), Rogerio (S)