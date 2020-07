Santa Maria delle Mole calcio: ritorno a casa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Marino (Rm) – Ritorno a casa per il Santa Maria delle Mole. La società castellana, che si sta rinnovando per affrontare con rinnovate ambizioni il campionato di Promozione, giocherà di nuovo sullo storico campo “Attilio Ferraris”, in via della Repubblica. Una ghiotta novità per la società bovillense che ha affidato la sua prima squadra all’ex tecnico del La Rustica Daniele Paolini: dopo qualche anno trascorso nel vicino impianto ciampinese del “Superga”, il Santa Maria delle Mole tornerà quindi a giocare nel suo storico centro sportivo e questo indubbiamente favorirà l’afflusso di un maggior numero di appassionati in occasione delle gare casalinghe. Un (notevole) vantaggio in più per provare a sfruttare il fattore campo e cercare di essere protagonista in Promozione.