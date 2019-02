San Nilo Grottaferrata, il settore pattinaggio trionfa al trofeo di Roma

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Grottaferrata (Rm) – Vincere non è semplice, ma confermarsi è sempre più complicato. Il settore pattinaggio del San Nilo Grottaferrata ci è riuscito, tra l’altro in una kermesse importante e partecipatissima come il trofeo internazionale federale di Roma che si è svolto da venerdì a domenica scorsa in due centri sportivi di Roma, il PalaTorrino e il Tellene. Il gruppo guidato dalla responsabile tecnica Stefania Dolciotti, al suo terzo anno di partecipazione a questa manifestazione, aveva vinto la classifica per società l’anno passato e si è ripetuto nell’edizione di quest’anno. Un segno tangibile del notevole lavoro portato avanti con passione e dedizione dalla Dolciotti e dalle sue atlete, tra l’altro sempre più numerose. «Siamo orgogliose di questo risultato, non era semplice ripetersi – dice la Dolciotti – Il livello di questa competizione è sicuramente alto, considerato che erano presenti oltre cinquanta società provenienti dall’Italia e anche dall’estero, ad esempio dalla Russia, dalla Spagna e dalla Polonia». Come sempre è stata corposa la partecipazione del San Nilo Grottaferrata a questo evento. «Abbiamo portato ben 63 atlete e ottenuto risultati molto soddisfacenti: nel complesso siamo riusciti a portare a casa 21 primi, 7 secondi e 10 terzi posti. Sapevamo che le ragazze si erano preparate in maniera certosina nelle settimane precedenti, ma poi nei due minuti di gara può accadere di tutto. Ecco, l’aspetto che più mi ha soddisfatto è stato proprio quello mentale: a livello di testa, le nostre ragazze hanno mostrato grande maturità e un ottimo approccio alla competizione». Tra le tantissime ragazze finite sul podio, ce n’è una che merita una menzione particolare. «La vittoria di Penelope De Feo, classe 2009, ha sicuramente un significato particolare. Lei è al primo anno nella categoria di campionato e alla sua seconda gara ufficiale è riuscita a conquistare la vittoria. Ma in generale sono veramente contenta di tutte le nostre ragazze». Il calendario del settore pattinaggio del San Nilo Grottaferrata si “alleggerisce” per un paio di settimane, poi il club criptense inaugurerà un intenso mese di marzo con la partecipazione al trofeo “Star Roller Club” di Montefiascone in programma sabato 2 e domenica 3 e a seguire ci saranno i vari impegni nei campionati Uisp e federali.