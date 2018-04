San Nilo Grottaferrata (pattinaggio): 12 titoli italiani ai campionati organizzati dall’Acsi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Grottaferrata (Rm) – Uno splendido risultato, un bottino ricchissimo. Il settore pattinaggio del San Nilo Grottaferrata ha strapazzato la concorrenza nel campionato italiano organizzato dall’ente promozionale Acsi da mercoledì a domenica scorsa a Gubbio. Le ragazze allenate da Stefania Dolciotti, presentatesi in Umbria con trenta atlete, hanno conquistato ben dodici medaglie d’oro, cinque d’argento e quattro bronzi. Nella categoria Pulcini B Master primo posto per Vittoria Cocciolo (classe 2008) e secondo per Giulia Di Stefano (2008). Stessa situazione nella categoria Azzurrini con Giulia Olivieri (2004) prima e Giulia Brunetti (2005) seconda. Vanessa Ferri (2008) ha vinto tra i Pulcini B competitive, mentre il San Nilo Grottaferrata ha monopolizzato il podio tra i Primavera con la vittoria di Elisa Palladinelli, il secondo posto di Matilde Mecozzi e il terzo di Eleonora Purificato (tutte atlete nate nel 2008). Tris anche tra i Principianti B master con Alice Angelucci (2005) prima, Arianna Pulice (2004) seconda e Giulia Gabrielli (2005) terza. Rachele Isoni (2004) ha anticipato tutti nella categoria Principianti B competitive, così come Angelica Valgimigli (2005) tra i Principianti B Excellent dove Eleonora Sonnino (2005) ha chiuso terza. Primi posti anche per Valentina Raponi (2008) e Leonardo Gabrielli (2008) tra i Pulcini B Excellent, Angelica Cocco (2003) tra i Fantastic, Giulia Abbafati (2010) tra i Pulcini A master e Ginevra Grassi (2008) tra i Pulcini B classic dove Sofia Rossi (2008) ha chiuso terza. Da ricordare, infine, anche il secondo posto di Elisa Santoni (2005) tra i Principianti B classic. «E’ stato decisamente un bel campionato italiano – commenta la Dolciotti – Già in passato il nostro gruppo aveva partecipato a questa manifestazione, dunque eravamo preparati alla gestione dell’evento. E’ stato importante il confronto con realtà diverse da quelle con cui gareggiamo solitamente e i risultati sono stati incoraggianti nonostante la manifestazione abbia avuto numeri importanti. Sono contenta per l’unico maschietto del nostro gruppo, Leonardo Gabrielli, che ha finalmente potuto confrontarsi con altri tre atleti della sua età e ha dimostrato le sue qualità». Nel prossimo fine settimana il settore pattinaggio del San Nilo Grottaferrata tiferà per sei atlete che parteciperanno al campionato provinciale federale in programma al Divino Amore: speranze concrete di una buona gara per Giulia Brunetti, mentre Matilde Mecozzi, Elisa Palladinelli, Vanessa Ferri, Sophia D’Angelo e Ilary Venditti sono praticamente all’esordio in un appuntamento di questo tipo.