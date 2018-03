San Nilo Grottaferrata: il settore ginnastica ritmica esulta

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Grottaferrata (Rm) – Un week-end intenso e ricco di soddisfazioni per il settore della ginnastica ritmica del San Nilo Grottaferrata. Le ragazze della responsabile Simona Martinelli e delle allenatrici Costanza Arveni e Susanna Landi hanno partecipato alle finali del campionato regionale Msp a Colleferro ottenendo una serie di risultati importanti. «Siamo contente del comportamento delle ragazze che è andato anche oltre le previsioni» commenta la Martinelli. Nel campionato di serie A (categoria Senior) sono arrivati i primi posti di Alice Rastelli e della coppia composta da Flavia Scotini e Sofia Camilli. Nel campionato Eccellenza il miglior risultato l’ha ottenuto Martina Quattrini, fascia argento nella categoria Esordienti, mentre hanno fatto una discreta prestazione le Junior Melissa Sartori, Giulia Del Villano e Lilia Trenta. Ma è nel campionato Promozionale che il San Nilo Grottaferrata ha fatto davvero il pieno, tanto da riuscire pure a conquistare il titolo regionale per società. Nella categoria Giovani, ad esempio, Chiara Sparapani e Giordana Serafini si sono piazzate in fascia oro, mentre Michela Sfameli ha concluso in fascia argento. Fascia oro anche per la coppia composta da Camilla Guidi e Ginevra Bifarini, mentre sono arrivate in fascia argento Nayra Liebschwanger e Livia Sparapani. Altri ottimi risultati nella categoria Allieve che ha visto la coppia formata da Emma Ciminelli e Francesca Lazzarini piazzarsi in fascia oro e quella composta da Valeria Pilone e Michela Annunziata in fascia argento. Nell’individuale discrete prestazioni per Fondi Veronica, Claudia Martini, Maria Lavinia Iannotti, Maria Romana Ashta e Chiara Olivieri (che ha partecipato solo alla prima prova). Per ciò che concerne la categoria Junior, splendido il primo posto di Elena Lucatelli, mentre Marta Fanfarillo ha sfiorato il podio concludendo quarta. Da segnalare anche le positive gare di Chiara Ottaviani e Asia Giorgi. Tra le coppie trionfo di Nicole Mariotti e Alessandra Neri che hanno anticipato le compagne di società Marta Ponzo e Beatrice Sabatini. Un primo posto, infine, anche nella categoria Senior dove Giulia Sabatini si è dimostrata la più brava di tutte aggiudicandosi il titolo. Il settore della ginnastica ritmica del San Nilo Grottaferrata si concentrerà ora sulla gara di Roma del 14 e 15 aprile quando si terrà il “Gran Prix delle società” organizzato dalla Confsport.