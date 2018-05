San Nilo Grottaferrata, Arveni: "Pronte per campionato nazionale Gran Prix"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Grottaferrata (Rm) – Il settore della ginnastica ritmica del San Nilo Grottaferrata sta per vivere un momento molto importante della sua stagione. Le ragazze del club criptense, infatti, saranno in scena domani e domenica a Spoleto dove si disputerà il campionato nazionale “Gran Prix” organizzato dall’ente promozionale Confsport. A seguire le atlete del San Nilo Grottaferrata ci saranno la responsabile tecnica Simona Martinelli e la sua collaboratrice Costanza Arveni. «Un appuntamento importante, ma che le nostre ragazze dovranno affrontare senza troppa pressione addosso – dice la Arveni – Porteremo in Umbria sei squadra e ognuna di queste dovrà ottenere punti da una prova individuale, una di coppia e una collettiva. Il livello tecnico della manifestazione sarà sicuramente alto, ma affrontiamo questa gara soprattutto per far crescere il gruppo a livello di esperienza. Le speranze maggiori sono affidate alla nostra squadra “più grande” che è arrivata prima nel Lazio e che ora, però, dovrà vedersela con altre 20 compagini da tutta Italia». Il riferimento della Arveni è alla squadra Ragazze secondo livello composta da Alice Rastelli, Sofia Camilli e Flavia Scotini che tenteranno l’assalto alle prime posizioni. In gara ci saranno anche un altro gruppo nella categoria Ragazze secondo livello (composto da Giulia Del Villano, Beatrice Sabatini, Marta Ponzo, Lilia Trenta e Melissa Sartori), altri due nella categoria Ragazze primo livello (il team formato da Marta Fanfarillo, Giulia Sabatini, Asia Giorgi, Maria Vittoria Iannotti, Michela Annunziata e Chiara Olivieri e quello composto da Elena Lucatelli, Alessandra Neri, Nicole Mariotti, Chiara Ottaviani e Maria Lavinia Iannotti) e infine due gruppi della categoria Esordienti primo livello (uno con Emma Ciminelli, Francesca Lazzarini, Chiara Sparapani, Claudia Martini e l’altro che annovera Giordana Serafini, Camilla Guidi, Livia Sparapani, Ginevra Bifarini e Nayra Liebschwager). La comitiva del San Nilo Grottaferrata è pronta per stupire Spoleto.