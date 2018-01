San Nilo Grottaferrata basket, Tretta: "Bell’inizio di 2018 con la vittoria nel derby"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Grottaferrata (Rm) – Non poteva iniziare meglio il 2018 della serie C Gold del San Nilo Grottaferrata basket. La formazione dei coach Stefano Busti e Matteo Apa ha vinto il sempre sentito derby dei Castelli, imponendosi a Frascati per 83-78. «Al di là dei significati che questa gara si porta inevitabilmente dietro, era importante iniziare bene il nuovo anno e conquistare due punti pesanti per la nostra classifica – dice il playmaker classe 1989 Marco Tretta, assieme a Simone Spizzichini grande ex della partita – Abbiamo quasi dominato fino a metà del terzo quarto, poi Frascati è passato a difendere a zona e ci ha messo in difficoltà. Nel loro roster ci sono comunque dei giocatori importanti e non era semplice conquistare questa vittoria, quindi siamo molto felici. Durante le feste, in special modo fino a Capodanno, abbiamo avuto qualche problema nella preparazione di questa gara, ma negli ultimi giorni il gruppo si è rimesso a lavorare al completo e compatto. In questo senso dobbiamo ringraziare lo staff tecnico e in particolare coach Busti che sa sempre tirare fuori il meglio da noi, ma anche la società che ci mette nelle migliori condizioni per rendere al massimo». Il derby, caduto nel giorno dell’Epifania, ha riscontrato una splendida cornice di pubblico. «C’era tantissima gente e questo mi ha fatto un effetto particolare, a maggior ragione essendo il sottoscritto un ex dell’incontro. E’ stato bello festeggiare davanti ai tanti nostri tifosi giunti a Frascati». La classifica del San Nilo Grottaferrata basket è davvero bellissima. «Arrivati a questo punto nascondersi sarebbe da ipocriti: cercheremo in tutti i modi di conquistare i play off – dice Tretta – In generale questa prima parte di stagione ci ha fatto capire che il nostro gruppo ha le qualità giuste per giocarsela con tutti, sempre con l’obiettivo di vincere». Nel prossimo turno il San Nilo Grottaferrata basket chiuderà il girone d’andata ospitando la Meta Formia. «Una squadra con cui recentemente abbiamo giocato e perso la semifinale di Coppa Lazio. Anche se quell’incontro è stato giocato in condizioni un po’ particolari, vogliamo rifarci di quella sconfitta. Di fronte avremo una squadra con tanti ottimi giocatori e fisicamente forte, ma cercheremo di iniziare bene l’anno anche per ciò che concerne le gare casalinghe».