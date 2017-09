San Nilo Grottaferrata basket, coach Catanzani e l’Under 18: "Possiamo stare nell’Elite"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Grottaferrata (Rm) – Il settore basket del San Nilo Grottaferrata è in fermento. La stagione ufficiale è ormai alle porte considerato che domenica alle ore 21, nello show organizzato in campo neutro dal Comitato regionale alla Carpoint Arena di Roma, la prima squadra (neopromossa in serie C Gold) allenata dai coach Stefano Busti e Matteo Apa farà il suo debutto in campionato contro il San Paolo Ostiense. Ma, come da diversi anni, il San Nilo Grottaferrata basket non è solo prima squadra, ma anche tante ottime selezioni del settore giovanile: oltre al minibasket (che presenta nuovamente numeri in deciso aumento) affidato agli stessi Busti e Apa e a Paolo Palmeri (che è anche allenatore della Promozione, vale a dire la “seconda” squadra maggiore del club criptense), sono stati allestiti un gruppo Under 13 (allenato da Busti e Palmeri), un’Under 14 (guidata da Matteo Catanzani), i gruppi Under 15 e Under 16 regionali (diretti in coppia da Catanzani e Apa) e infine un’Under 18 Elite che sarà allenata dallo stesso Matteo Catanzani. «Abbiamo iniziato la preparazione dallo scorso 28 agosto, segno che ci teniamo a far bene in questa categoria – spiega il tecnico – Al momento non c’è ancora la data ufficiale dell’avvio del campionato, ma si dovrebbe partire intorno alla metà di ottobre. Il nostro gruppo? Sono ragazzi che conosco bene per averli seguiti da quando erano nell’Under 13, fatta eccezione per la passata stagione. Hanno notevoli qualità tecniche e una buona propensione al lavoro settimanale, quindi crediamo che possano ben figurare in una categoria difficile come l’Elite. E’ pur vero che bisognerà trovare i giusti equilibri tra i ragazzi del 2000 e quelli del 2001 che compongono il gruppo e che fino allo scorsa stagione hanno giocato in squadre differenti per via dell’età. Siamo consci che andremo ad affrontare una serie di squadre molto attrezzate, ma siamo fiduciosi che questo gruppo possa togliersi le sue soddisfazioni». Al momento l’Under 18 Elite del San Nilo Grottaferrata basket ha disputato una sola amichevole contro il Lido di Roma. «Era soprattutto un modo per mettere un po’ di ritmo gara nelle gambe – spiega Catanzani -, ma faremo altri test prossimamente per favorire l’amalgama del gruppo»