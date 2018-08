San Nilo Grottaferrata, si ricomincia: ripartono le squadre maggiori del basket

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Grottaferrata (Rm) – Dopo un (brevissimo) momento di respiro, il San Nilo Grottaferrata è pronto a ripartire. Domani comincia la preparazione pre-campionato della serie C Gold e dell’Under 18 del settore basket, poi nei giorni a seguire e in particolare dal 4 settembre il palazzetto dello sport intitolato a Saverio Coscia riprenderà praticamente a pieno regime tutte le sue attività con pallavolo, ginnastica ritmica e pattinaggio che faranno ancora parte della grande offerta sportiva della società criptense. Prima di parlare della stagione che verrà, il patron Alberto Catanzani approfitta per fare un rapido bilancio di quella appena messa alle spalle. «Per ciò che concerne il basket, la prima squadra è andata sicuramente oltre le previsioni. Da neopromossa, ha saputo togliersi grandi soddisfazioni giocando a testa alta nei play off. Ripartiremo dall’ossatura dello stesso gruppo, sempre guidato dai coach Stefano Busti e Matteo Apa. Abbiamo già inserito un elemento importante come l’ex Tiber Federico Ridolfi e a breve dovremmo ufficializzare un altro neo acquisto. L’obiettivo per il prossimo campionato è quello di cercare di ripetersi, anche se il livello del torneo sarà ancora più alto». Catanzani si dice molto contento anche del rendimento delle varie squadre giovanili: «Si sono espresse bene ottenendo ottimi risultati, abbiamo registrato una crescita piuttosto evidente dei nostri ragazzi». Catanzani conclude facendo il punto su ciò che concerne le altre discipline. «La pallavolo ripartirà da un progetto nuovo, siamo molto fiduciosi. L’obiettivo principale, comunque, rimarrà quello di far crescere ancora il settore giovanile. La ginnastica ritmica ripartirà dal 3 settembre dopo un anno intenso e ricco di soddisfazioni che ha registrato un forte aumento delle iscrizioni. Un discorso simile si può fare per il pattinaggio che praticamente non si è mai fermato nemmeno in estate e che a settembre vedrà ben 40 nostre atlete partecipare ai campionati italiani».