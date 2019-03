San Nilo Grottaferrata basket, Brenda: "In questo periodo non siamo brillantissimi"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Grottaferrata (Rm) – Dopo la sconfitta di Formia, la serie C Gold del San Nilo Grottaferrata basket dei coach Stefano Busti e Matteo Apa si è rimessa in cammino e lo ha fatto superando per 89-75 Sora tra le mura amiche. Un successo che, risultato alla mano, potrebbe sembrare facile e invece non lo è stato. “Va dato merito a Sora che si è rinforzata e ora ha una squadra in grado di dire la sua per la salvezza – sottolinea capitan Daniele Brenda – E poi anche la nostra condizione non è delle migliori in questo momento tra acciacchi e stanchezza accumulata. La partita è stata in bilico per oltre trenta minuti, poi nell’ultimo quarto abbiamo approfittato del calo di Sora e abbiamo vinto con uno scarto che forse è anche leggermente eccessivo per ciò che si è visto in campo”. Un successo che ha permesso al San Nilo Grottaferrata basket di rimanere a +6 su Formia secondo della classe. “La strada per mantenere il primo posto è ancora lunga e c’è tanto da sudare per riuscire a conquistare questo piazzamento – avverte l’ala grande classe 1993 – Mancano ancora diversi scontri diretti e quindi il nostro distacco dalla seconda non ci può far dormire sonni tranquilli. Per quanto riguarda la nostra condizione, è sicuramente meglio vivere un calo di forma in questo preciso periodo della stagione piuttosto che alla fine della stagione regolare e nel momento clou dei play off”. Domenica il San Nilo Grottaferrata basket sarà di scena a Ostia, sul campo dell’Alfa Omega. “Un match decisamente complicato e da temere – rimarca capitan Brenda – Il nostro prossimo avversario, soprattutto in casa, è una squadra pericolosa e solida e si è guadagnata nel tempo l’appellativo di “ammazzagrandi”. Tante big hanno perso punti contro una compagine che ha un nucleo di giocatori che sta insieme da diverso tempo e che sicuramente proverà fino alla fine a giocarsi le proprie carte nella volata per i play off. Dovremo fare una partita importante per uscire da Ostia con una vittoria”.