San Nilo Grottaferrata, Tretta: "Buona la prima in Coppa Lazio"

Grottaferrata (Rm) – La serie C Gold del San Nilo Grottaferrata basket ha fatto domenica il suo esordio ufficiale nella nuova stagione. La squadra dei coach Busti e Apa ha debuttato in Coppa Lazio vincendo sul campo del San Cesareo (formazione che milita in serie D) col punteggio di 88-57. «Abbiamo un po’ faticato nella prima parte, chiudendo in vantaggio di appena quattro punti – commenta il play classe 1989 Marco Tretta – Poi alla lunga siamo riusciti ad alzare l’intensità e a prendere il largo nel punteggio. In questo periodo, comunque, è importante mettere benzina nelle gambe e lavorare per raggiungere la condizione giusta in vista dell’esordio in campionato che avverrà il primo ottobre prossimo». Il San Nilo Grottaferrata basket tornerà in campo già domani per la seconda sfida di Coppa Lazio, ancora in trasferta e di nuovo contro una formazione di serie D. «Giocheremo a Montesacro e poi domenica ancora fuori casa contro il Borgo Don Bosco, club di serie C Silver» racconta Tretta. Il girone da quattro premierà con la qualificazione al turno successivo le prime due squadre, ma come detto dal play in questo momento il San Nilo Grottaferrata basket sta cercando soprattutto di trovare la miglior condizione. «Abbiamo cambiato pochissimo rispetto alla scorsa stagione, aggiungendo di fatto il solo Brenda all’interno di un gruppo consolidato – rimarca Tretta – I nostri obiettivi? In realtà non vogliamo fissarne, cercheremo di fare un campionato sereno provando a divertirci in una categoria che presenta un livello mediamente alto per ciò che concerne le avversarie». Il San Nilo Grottaferrata basket sarà protagonista anche “fuori dal campo” nel fine settimana quando il club criptense sarà presente con uno stand sia nell’ambito della “Notte rosa” di sabato, sia per la festa di apertura dell’anno sportivo che si terrà domenica presso il campo Comunale di via degli Ulivi. Presso lo stand si potranno ricevere informazioni e usufruire di particolari promozioni in caso di iscrizione. Infine il San Nilo Grottaferrata ha presentato il suo nuovo sito internet (www.sannilosport.it) che ha una veste grafica rinnovata e contiene tutte le informazioni utili sui tantissimi corsi organizzati dalla società criptense.