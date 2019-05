San Nilo Grottaferrata basket, Garofolo: “Finale raggiunta grazie a spirito squadra”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Grottaferrata (Rm) – Una durissima battaglia, ma la serie C Gold del San Nilo Grottaferrata basket ha ottenuto la meritatissima finale dei play off. Lo ha fatto nella “bella” della sfida con un Anzio mai domo che ha ceduto sabato per 85-73 al termine di una gara tiratissima e piena di difficoltà per i ragazzi dei coach Stefano Busti e Matteo Apa. “Sapevamo che questa serie di semifinale sarebbe stata una battaglia e così è stato – commenta il play classe 1989 Luca Garofolo – In gara3, in un palazzetto che come al solito è stato stracolmo e molto “rumoroso”, c’è stato davvero tanto da soffrire. A inizio terzo quarto eravamo sotto, senza poter contare su Meschini (impegni lavorativi, ndr) e su un Bistarelli che si è infortunato gravemente a inizio secondo quarto, mentre Spizzichini è riuscito a stringere i denti fino in fondo nonostante un problema fisico. A quel punto, nel momento più difficile della stagione, è stato decisivo lo spirito di squadra, la voglia di non buttare quanto fatto nell’arco di questa strepitosa stagione: il raggiungimento della finale è meritatissimo”. Come da classifica della stagione regolare, dunque, a giocarsi la finale dei play off saranno i criptensi e il Formia, arrivata a quattro punti di distanza in campionato. “Sarà un’altra sfida durissima – rimarca Garofolo – Noi dovremo cercare di sfruttare questi giorni per recuperare le energie e gli acciacchi, anche se sicuramente non potremo contare su Bistarelli. Formia parte favorita nella serie della finale perché probabilmente ha una squadra più completa della nostra, anche se noi avremo il vantaggio del campo in due gare su tre. Daremo tutto quello che ci è rimasto per completare questo splendido percorso”. La finalissima dei play off di serie C Gold si aprirà sabato, ancora una volta in un palazzetto dello sport di Grottaferrata che s’annuncia “ribollente” di entusiasmo. “La prima partita avrà un peso specifico notevolissimo – avverte Garofolo – Noi cercheremo di affrontare questo ultimo atto senza grandi pressioni e con tanta voglia di fare bene”.