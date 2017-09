Sampdoria-Roma rinviata: si prevede nubifragio su Genova

Sampdoria-Roma è stata rinviata. La partita, in programma domani sera alle 20,45, è stata rimandata preventivamente. Le previsioni segnalano maltempo a Genova, accentuato nella serata di domani, e per questo nel capoluogo ligure si è svolto un vertice che ha deciso di non far disputare il match del sabato.

La Protezione civile in un primo tempo aveva segnalato allarme giallo, che poi è stato alzato a livello arancione. Si attendono altre verifiche e comunicati entro la serata, al massimo domattina. Non ci sono ancora date per capire quando sarà recuperata.

Nel settembre 2016 Samp-Fiorentina era stata rinviata per maltempo e, curiosamente, nel 2008-'09 Samp-Roma aveva subito la stessa sorte.