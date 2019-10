Sampdoria-Roma 0-0, le pagelle: Mancini il migliore, gli errori di Kolarov fanno notizia

Un pallido pareggio tra Sampdoria e Roma. Uno 0-0 che sta stretto ai giallorossi, solidi in fase difensiva ma privi della giocata giusta in attacco. Merito anche della solidità che Ranieri ha riportato in casa Sampdoria, però l'amaro resta. Oltre alla sterilità offensiva continuano anche a fioccare infortuni: vanno ko anche Cristante e Kalinic, mentre Kluivert viene espulso per doppia ammonizione.

Pagelle Roma

PAU LOPEZ 6,5: Quando serve, c'è

SPINAZZOLA 6,5: Uno dei migliori

MANCINI 6,5: Il migliore

SMALLING 6: Sicuro

KOLAROV 5,5: I suoi errori fanno notizia

CRISTANTE S.V. (FUORI AL 7'): Sfortunato

VERETOUT 6: Ordinato

KLUIVERT 5: Ingenuo

ZANIOLO 5,5: Pochissime folate

FLORENZI 5,5 (FUORI AL 75'): Il ruolo non gli dona

KALINIC 5 (FUORI AL 45'): Non sfrutta l'occasione, poi va ko

DZEKO 6 (DAL 45'): Infortunato

PASTORE 6 (DAL 7'): Non brilla

PEROTTI 6 (DAL 75'): Non esalta

Pagelle Sampdoria

AUDERO 6: In ferie

BERESZYNSKI 6,5: Ci crede

MURILLO 6: Non corre rischi

COLLEY 5,5: Talvolta incerto

MURRU 6,5: Copre e spinge

JANKTO 6: Quantità

VIEIRA 5,5: Acerbo

BERTOLACCI 7 (FUORI AL 73'): Quando esce, si avverte la sua mancanza

RIGONI 5,5 (FUORI AL 60'): Ci prova senza successo

GABBIADINI 5 (FUORI AL 65'): Impalpabile

QUAGLIARELLA 6: Non pesca il jolly

DEPAOLI 6,5 (DAL 60'): Concreto

BONAZZOLI 6,5 (DAL 65'): Frizzante

EKDAL 6 (DAL 73'): Compitino

RANIERI 7 (ALL.): Buon compleanno, vecchia volpe