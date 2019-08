Sampdoria-Lazio, probabili formazioni: Lazzari e Milinkovic verso il recupero lampo

La Lazio andrà a Genova, a Marassi, contro la Sampdoria nella prima giornata di campionato. Sono otto i precedenti tra le due squadre nella gara d'esordio in Serie A: i blucerchiati conducono per quattro successi a tre – un pareggio a completare. Nella scorsa stagione la squadra capitolina ha perso alla prima giornata, dopo tre anni in cui erano arrivate due vittorie e un pareggio.

Buone notizie per Simone Inzaghi: Manuel Lazzari è tornato ad allenarsi con la squadra e punta dritto ad una maglia da titolare. Non è ancora certo il suo impiego ma l'ottimismo sì. Anche Milikovic-Savic pare aver recuperato da una botta subita in amichevole. Chi invece rischia di non esserci è Lucas Leiva. Favorito Cataldi ma si deciderà solo all'ultimo.

Nella Samp invece ci sono problemi: Depaoli è squalificato e Maroni infortunato. Per Di Francesco un solo ballottaggio: Barreto o Jankto a centrocampo. Per il resto, Gabbiadini-Quagliarella-Caprari nel tridente ed Ekdal in cabina di regia.

Probabili formazioni di Sampdoria-Lazio

Sampdoria(4-3-3): Audero; Bereszynski, Colley, Murillo, Murru; Linetty, Vieira, Ekdal; Ramirez, Quagliarella, Caprari

Lazio (3-4-1-2): Strakosha; Vavro, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile, Correa