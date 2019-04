Sampdoria-Lazio 1-2 | Caicedo vale doppio, Quagliarella fa paura: la vittoria è sofferta

La Lazio vince 2 a 1 contro la Sampdoria nel match della 34^ giornata di Serie A. I biancocelesti partono forti e, dopo pochi minuti, passano subito con Caicedo. Errore clamoroso di Colley che perde palla nella metà campo laziale sulla pressione dell'attaccante biancoceleste che si invola in campo aperto, entra in area e fulmina Audero portando avanti i suoi: è 1 a 0.



Passano pochi minuti e Correa salta Praet e calcia da posizione molto angolata. Bravo Audero che respingere senza farsi sorprendere. Il raddoppio arriva poco dopo. Contropiede da manuale per la Lazio con Correa che allarga su Romulo; il cross dell'esterno è perfetto per Caicedo che incorna in torsione sul palo lungo senza lasciare scampo ad Audero: 2 a 0.

Piove sul bagnato, per la Samp, che prima dell'intervallo perde anche Ramirez per espulsione. Al 54' bel contropiede laziale ma il palo dice no a Romulo. Poco dopo la Samp riapre i giochi: Ekdal mette palla in area, pasticcia Acerbi che tocca ma serve Quagliarella che stoppa e, di sinistro, batte Strakosha. E' 2 a 1. La Lazio, subito il gol, soffre e Murru sfiora il pari.

Intorno al 75' succede di tutto: prima la Lazio colpisce una clamorosa traversa con Immobile, poi Defrel spreca la rete del 2 a 2. La squadra di Inzaghi, tuttavia, tiene botta e, nonostante la tanta sofferenza, vince restando attaccata al treno della Champions.

Il tabellino di Sampdoria-Lazio

Sampdoria (4-3-1-2): Audero 6; Sala 5,5 (82' Gabbiadini sv), Ferrari 5,5, Colley 5 (16' Tonelli 5), Murru 6; Praet 6, Ekdal 5,5, Linetty 5,5 (Jankto 6); Ramirez 4; Defrel 5, Quagliarella 6,5. A disp.: Rafel, Belec, Bereszyinski, Tavares, Barreto, Vieira, Saponara, Caprari, Sau. All. Giampaolo.

Lazio (3-5-2): Strakosha 6; Wallace 5,5, Acerbi 5,5, Bastos 6; Romulo 6,5 (68' Marusic 6), Parolo 6, Leiva 5,5, Cataldi 6 (77' Badelj sv), Lulic 6; Correa 6,5, Caicedo 8 (62' Immobile 6). A disp.: Proto, Guerrieri, Patric, Luiz Felipe, Armini, Zitelli, Jordao, Neto. All.: Inzaghi.

Marcatori: 2 Caicedo (L), Quagliarella (S)

Espulso: Ramirez (S)

Ammoniti: Ferrari (S), Acerbi (L), Wallace (L), Tonelli (S), Murru (S), Lulic (L), Sala (S)





