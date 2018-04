Salisburgo-Lazio: come vedere la partita in tv e in streaming

Salisburgo-Lazio, come vederla? Salisburgo-Lazio, un link streaming buono? Queste le solite domande dei tifosi della Lazio prima di ogni gara di Champions League che si chiedono: "dove e come vedere in tv o in streaming on line Salisburgo-Lazio? C'è un sito per vedere la partita?

Streaming Salisburgo-Lazio: link, diretta, come vedere la partita

Salisburgo-Lazio in tv

Salisburgo-Lazio sarà visibile in diretta esclusiva su Sky, precisamente su Sky Calcio 1 e Sky Sport 1, mentre su TV8 verrà trasmessa insieme alle altre tre gare previste in Diretta Europa League. In ogni caso il match potrà essere visto in streaming su Sky Go grazie a tablet, smartphone e laptop. Sulle frequenze di Rai Radio Uno, invece, sarà possibile ascoltare la radiocronaca della partita.

Salisburgo-Lazio in streaming

C'è un link per vedere la partita gratis in streaming? La risposta a questa domanda è "no". Mediaset e Sky infatti hanno dichiarato guerra a tutti i siti pirata. Quelli che ancora esistono sono illegali. Salisburgo-Lazio, sarà visibile in diretta esclusiva su Sky.

Le probabili formazioni

Inzaghi pronto a proporre Luis Alberto mezz'ala con Felipe Anderson a supporto di Immobile, mentre sorride per il recupero di Parolo. In difesa Luiz Felipe potrebbe affiancare De Vrij e Radu. A sinistra ballottagio tra Lulic e Lukaku. Stesso discorso dall'altro lato, Basta dovrebbe rimpiazzare l'affaticato Marusic, visto anche lo stop di Patric nell'allenamento della vigilia.

Salisburgo (4-4-2): Walke; Lainer, Caleta-Car, Ramalho, Ulmer; Haldara, Berisha, Schlager, Wolf; Dabbur, Hwang.

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, De Vrij, Radu; Basta, Parolo, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Felipe Anderson; Immobile.