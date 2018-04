Lazio Immobile! 20 minuti di follia: il Salisburgo va in semifinale. Che mazzata

Lazio perde 4 a 1 contro il Salisburgo nel ritorno dei quarti di finale di Europa League e viene eliminata. Nella prima parte di gara di ragazzi di Inzaghi tengono bene in mano la partita sfruttando anche il 4 a 2 dell'andata. Nella ripresa segnano subito Ciro Immobile e Moanes Dabbur. Nel finale Massadio Haidara, Hwang Hee-Chan e Stefan Leiner ribaltano tutto per gli austriaci. In semifinale va il Salisburgo.

Salisburgo con Dabbur e Hwang in attacco supportati sulla trequarti da Yabo. Nella Lazio invece non c'è Felipe Anderson, probabilmente tenuto a riposo per il derby. In attacco al fianco di Immobile ci sarà Luis Alberto con Milinkovic-Savic in mediana. Alla Red Bull Arena la partita è subito viva. Al 6' Hwang fa tremare la Lazio: ottimo taglio del sudcoreano che entra in area e calcia di prima intenzione. Strakosha non si fa sorprendere e respinge.

I minuti passano. Leiva e Luis Alberto prendono possesso del centrocampo. Al 44' grande chance per Immobile: tacco geniale di Luis Alberto per l'attaccante che entra in area dal lato sinistro e colpisce di prima intenzione. Grandissima parata di Walke. Si va così all'intervallo. Ad inizio ripresa passaggio filtrante di Luiz Felipe per Immobile che va via alla coppia centrale del Salisburgo, entra in area e colpisce da posizione ravvicinata. Walke si salva.

Al 56' la Lazio passa. Lancio perfetto di Luis Alberto per lo scatto di Immobile che parte alle spalle di Ramalho, entra all'interno dell'area di rigore e supera Walke con un tocco a giro. E' 1 a 0. Passano 100 secondi e il Salisburgo pareggia. Yabo serve Dabbur: l'attaccante supera De Vrij e conclude dal limite dell'area battendo Strakosha. E' 1 a 1. La partita si infiamma.

Inzaghi per cambiare ritmo mette Lukaku e Anderson per Basta e Milinkovic-Savic. Ma la Lazio crolla. In 5 minuti prende 3 gol. Al 76' Haidara prova la conclusione dalla lunga distanza. Strakosha non è impeccabile anche se il pallone va ad insaccarsi nell'angolino alla destra del portiere biancoceleste. E' 2 a 1.

Lancio dalle retrovie di Caleta-Car per Hwang che sfrutta un'incomprensione di De Vrij e Radu per battere senza problemi in diagonale Strakosha. Crollo della Lazio. E' 3 a 1 al 78'. Passa un altro minuto e sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Ramalho spazza sul primo palo per Leiner che in totale solitudine realizza il gol del 4-1. E' una bolgia la Red Bull Arena di Salisburgo.

Inzaghi gioca la carta della disperazione: Nani. Il risultato non cambia più. Clamoroso. La Lazio si ferma al gol di Immobile poi, in 20 minuti, 4 gol subiti. In semifinale va il Salisburgo.

Tabellino e pagelle di Salisburgo-Lazio

Salisburgo (4-3-1-2): Walke 7; Lainer 7, Ramalho 6, Caleta-Car 5,5, Ulmer 6; Haidara 7, Schlager 6,5, Berisha 6; Yabo 6,5 (86' Minamino sv); Chan Hwang 7 (81' Gulbrandsen sv), Dabbur 7. A disp. Stankovic, Wolf, Pongracic, Farkas, Minamino, Mwepu. All. Rose

Lazio (3-5-1-1): Strakosha 4, Luiz Felipe 4, de Vrij 4, Radu 4; Basta 5 (64' Lukaku 5), Parolo 4, Leiva 5 (80' Nani sv), Milinkovic 5 (71' Felipe Anderson 5), Lulic 5; Luis Alberto 6,5, Immobile 6,5. A disp. Guerrieri, Caceres, Murgia, Caicedo. All. Inzaghi.

Marcatori: Immobile (L), Dabbur (S), Haidara (S), Hwang (S), Leiner (S)

Ammoniti: Ulmer (S), Leiva (L), Luiz Felipe (L)