Santa Maria Mole calcio, Barbaria: "Complimenti? Grazie a tutti, ma non bastano"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Marino (Rm) – Due ottime prestazioni, ma zero punti. Il Santa Maria delle Mole ha rimediato una doppia sconfitta al cospetto di due big del girone (prima il Sezze e ieri l’Atletico Morena), ma la squadra di mister Giorgio Marcangeli non ha affatto demeritato come sottolinea il presidente Claudio Barbaria. «Non ho nulla da rimproverare ai ragazzi dal punto di vista del gioco e dell’impegno. Abbiamo messo in seria difficoltà sia il Sezze che l’Atletico Morena: nel primo caso, tra l’altro, lo 0-1 finale è stato condizionato da due gol annullatici e parsi a tutti regolarissimi e anche nel match di ieri contro l’Atletico Morena la gara si è sbloccata a un quarto d’ora circa dal termine per un calcio di rigore (a cui si è aggiunto un cartellino rosso diretto, ndr) per un fallo di mano di Luziatelli, nato da un mancato stop al gioco da parte dell’arbitro su una segnalazione di offside del suo assistente sulla precedente nostra azione d’attacco. Dopo il gol del 2-1 subito sul penalty, ci siamo gettati in avanti alla ricerca del pareggio e abbiamo incassato la terza rete, ma la squadra aveva fatto anche un ottimo primo tempo andando in vantaggio con il gol di Marchetti impattato poco prima dell’intervallo dagli avversari. Non ci siamo mai lamentati per le decisioni degli arbitri perché non è nostro costume, ma non è nemmeno giusto rimanere sempre in silenzio…». Le due prestazioni contro Sezze e Atletico Morena, comunque, «daranno ulteriore coraggio ai ragazzi – dice convinto Barbaria – Anche se i complimenti, che fanno certamente piacere, d’ora in avanti non bastano più. La società continua ad avere profonda fiducia nel gruppo e nello staff tecnico e chiede ai ragazzi il massimo impegno e la più totale concentrazione nel rush finale di questo campionato: da qui in avanti ci attendono quattordici finali». La prima di queste sarà quella interna di domenica prossima contro il De Rossi. «Una matricola che sta facendo un campionato di tutto rispetto e che merita tanto di cappello – sottolinea Barbaria – Hanno un ottimo allenatore che è riuscito a compattare il suo gruppo e domenica sarà certamente una sfida complicata, ma come detto i nostri ragazzi si stanno esprimendo bene e siamo fiduciosi che possano fare una bella gara anche col De Rossi».