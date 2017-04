Ryder Cup, è ufficiale si farà a Roma: arrivano i soldi dal governo

Ora è ufficiale la Ryder Cup 2022 si farà a Roma, al Marco Simone Golf&Country Club. Ieri è arrivato infatti l'ultimo sì dal Governo con la fidejussione a garanzia chiesta dal board inglese della competizione. Il via libera ai 97 milioni di euro è arrivato a margine della spiegazione del Def da parte di Gentiloni.

Ufficialità che arriva proprio da Palazzo Chigi dove, nella voce 'misure per lo sviluppo' finalmente si legge: "disposizioni per la realizzazione del progetto sportivo 'Ryder Cup 2022' e per quello delle finali di coppa del mondo di sci a marzo 2020 e i campionati mondiali di sci alpino che si terranno a Cortina d'Ampezzo nel febbraio 2021".

Roma, dopo aver perso le Olimpiadi, si tiene stretta la competizione di golf. Nelle prossime ore a Roma, il presidente di Federgolf Franco Chimenti siglerà il contratto con l'advisor Infront. Il valore dell'intesa si aggira sui 41 milioni di euro e così il Governo, che per la Ryder al Marco Simone di Guidonia aveva già stanziato un finanziamento di 60 milioni, si impegnerà effettivamente "solo" per 56. Le garanzie sono state inserite nel Def (Documento di economia e finanza) approvato ieri dal Consiglio dei ministri con una norma blindata: Roma si da al golf.