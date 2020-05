Rugby Roma, Daniele Montella il prossimo anno sarà coach e direttore tecnico

Colpo grosso della Rugby Roma Olimpic Club 1930 che per il prossimo anno ha ingaggiato Daniele Montella nel ruolo di allenatore e direttore tecnico.



Per l’ex coach della Lazio si tratta di un ritorno a casa accolto con entusiasmo dal gruppo dei dirigenti e dei giocatori, molti dei quali hanno avuto precedenti esperienze con lui in panchina. Bianconero-verde sin dalla nascita (in senso rugbistico), Montella – classe ’75 – è un vero e proprio “figlio d’arte”: papà Umberto, infatti, è una delle figure storiche a cui la nostra società è molto legata. Nell’aprile del 1993, contro il San Donà, padre e figlio disputarono la gara con la stessa maglia, evento quasi unico per il mondo della palla ovale. Proprio con la Rugby Roma, Daniele Montella ha conquistato lo scudetto di categoria rispettivamente con l’Under 15, 17, 19. Con l’under 18 della nazionale italiana, conquistò il secondo posto dei campionati Fira, per poi essere scelto per la selezione Under 19 dei Lupi Rugby che pareggiò coi pari età della nazionale gallese.



Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente della Rugby Roma Olimpic Club 1930, Alberto Emett, per l’arrivo di Montella richiesto da molte squadre del Nord: “Per noi si tratta di un segnale molto importante che va nella direzione della rinascita intrapresa ormai da qualche anno. Dopo esser risaliti in serie B ed esserci dotati di un impianto sportivo a nostra totale disposizione, vogliamo raggiungere traguardi importanti con Daniele a cui rivolgiamo il nostro più caloroso bentornato”.



Dal 2016 fino a questa sfortunata stagione marchiata dalla pandemia del coronavirus, Montella ha guidato la compagine biancoceleste nella massima serie del Top12 ottenendo con successo delle salvezze meritate, oltre a ricoprire il ruolo di direttore tecnico per il settore giovanile. Prima della Lazio, Montella aveva guidato l’altra panchina romana, quella della Primavera nella stagione 2014/15 portando i gialloblu in serie A. Altrettanto importanti sono le precedenti esperienze come head coach, cominciate con la PortaPortese rugby Roma (vittoria in serie C, prima nel girone regionale e poi in quello élite). Dopo aver sostenuto corsi di approfondimento/aggiornamento con Pierre Villepreux, Brian Ashton, Evan Crawford, Jean Jaques Biscans, Jacques Brunel, Fabio Roselli, dal 2016, parallelamente all’attività di head coach, Montella svolge il ruolo di Tecnico Formatore nel Comitato regionale Lazio Fir.



Del ritorno di Montella sulla panchina alla Rugby Roma si parlava già negli anni scorsi: “Ora, finalmente è realtà – ha commentato il direttore sportivo Fabrizio Pollak – Voglio però rivolgere il mio più profondo ringraziamento a tutti gli allenatori e i dirigenti che in questi anni hanno contribuito a consolidare un ambiente sano e a rafforzare una società che vuole continuare a pensare in grande”.

