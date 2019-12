Rugby Frascati Union , Ascantini e l’Under 14: “I ragazzi devono solo pensare a crescere”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – L’Under 14 maschile del Rugby Frascati Union 1949 ha concluso le fatiche del 2019 con una sconfitta interna contro Civitavecchia. Domenica scorsa, i ragazzi di coach Alessio Ascantini non hanno saputo ripetere la brillante prestazione dell’andata: “In quel match eravamo stati brillanti, mentre domenica scorsa Civitavecchia ha vinto sul nostro campo di Spinoretico e si è così presa la “rivincita”. Avremmo potuto fare di più, ma va dato merito agli avversari di aver giocato una buona partita”. Il cammino dell’Under 14 frascatana continua: da parte di tutto il gruppo c’è la predisposizione a migliorare: “Qualche sconfitta non cambia la nostra considerazione su questi ragazzi che sono tecnicamente validi e devono pensare solamente a crescere nel corso della stagione”. Il programma di lavoro prevede solo allenamento nelle prossime settimane: l’Under 14, infatti, tornerà in campo dopo il periodo natalizio. Il 18 gennaio è in programma la sfida con il Rugby Club Latina per proseguire nel processo di maturazione. Intanto la società tuscolana sta cercando di allungare numericamente la rosa a disposizione di coach Ascantini. Lo stesso allenatore, responsabile dei rapporti con alcune scuole del territorio, ha fatto da tramite per una nuova collaborazione con l’istituto comprensivo “Falcone” di Grottaferrata, in special modo per la scuola media che coinvolge la fascia d’età Under 14. “Come già fatto in altre scuole, saranno organizzati alcuni incontro per parlare ai ragazzi della nostra disciplina e per cercare di coinvolgerli. A gennaio ci saranno anche delle sedute di allenamento organizzate in orario scolastico”. Un tipo di attività che Ascantini e il Rugby Frascati Union 1949 hanno portato avanti presso tre scuole di Frascati, l’istituto comprensivo di Cocciano, la “Tudisco” e Villa Sciarra, così come Cristina Tonna (tecnico della serie A femminile) ha curato i rapporti con la “Cicerone”.