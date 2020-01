Rugby Frascati Union 1949, l’Under 14 cede di misura a Latina

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Dopo una lunga pausa tra festività natalizie e pausa del campionato, l’Under 14 del Rugby Frascati Union 1949 è tornata in campo sabato scorso per una sfida ufficiale, la prima del nuovo anno. I ragazzi di coach Alessio Ascantini si sono ben disimpegnati sul campo del Latina, cedendo “di misura” per 19-21 al termine di una gara combattuta. “I ragazzi hanno fatto sicuramente una buona partita – commenta l’allenatore frascatano – Nel primo tempo abbiamo tenuto di più il possesso di palla, ma qualche piccolo errore ha favorito le tre mete degli avversari e ci siamo trovati a rincorrere. Nel secondo tempo il quadro si è capovolto e la squadra è stata brava a reagire: i ragazzi hanno sfoderato una buona pressione difensiva e così hanno siglato tre mete, sfiorando il sorpasso nel finale. Alla fine la differenza l’ha fatta un calcio, ma al di là del risultato siamo soddisfatti di come si sono espressi: era la prima partita del nuovo anno dopo diverse settimane e c’erano delle incognite legate proprio alla mancanza di impegni ufficiali”. Da qualche settimana, come avviene per il gruppo dell’Under 18, si è intensificata anche per questa categoria la collaborazione con la società capitolina dell’Arnold: “Stiamo organizzandoci per fare un allenamento congiunto e migliorare alcuni aspetti organizzativi” sottolinea Ascantini che poi parla dei programmi a medio termine di questo gruppo del Rugby Frascati Union 1949. “Tra le idee che vorremmo concretizzare c’è quella di partecipare con questi ragazzi a un torneo fuori regione, nel periodo tra aprile e maggio. Valuteremo nelle prossime settimane se questo sarà possibile a livello organizzativo”. Parlando del futuro “più immediato”, Ascantini si concentra sui prossimi appuntamenti di campionato dell’Under 14: “Nei prossimi due sabati avremo altrettanti impegni casalinghi. Prima incroceremo l’Us Roma che abbiamo battuto nell’altra sfida disputata, mentre il sabato successivo giocheremo contro Civitavecchia con cui finora abbiamo un “bilancio” di una vittoria e una sconfitta. Quello che più ci interessa, comunque, sarà vedere i progressi dei nostri ragazzi”.