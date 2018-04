Rugby Frascati Union 1949, Toccacieli: "Bella vittoria con l’Us Roma"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Un altro passo in avanti per la serie C1 del Rugby Frascati Union 1949. La squadra dei coach Sebastian Caffaratti e Luca Corona ha battuto l’Us Rugby Roma col punteggio di 21-14 nel match giocato domenica a Vermicino e ha momentaneamente conquistato la seconda piazza della poule promozione. «Una partita magari non spettacolare, ma noi abbiamo difeso benissimo e costruito in questo modo un successo molto prezioso – dice il tallonatore classe 1992 Nicolò Toccacieli -. Abbiamo cominciato realizzando due mete, poi siamo stati molto ordinati difensivamente al di là di un’occasione sfruttata dagli avversari. Abbiamo imposto il nostro gioco senza concedere spazi all’Us Rugby Roma». Domenica prossima il team tuscolano sarà impegnato sul campo della Capitolina capolista. «Abbiamo un solo risultato per provare a riaprire i giochi legati alla prima piazza – dice Toccacieli – Loro hanno vinto tutte le sei partite disputate in questa poule promozione, ma all’andata li abbiamo messi in difficoltà e ce la siamo giocata alla pari, cosa che vogliamo fare anche nel prossimo match». D’altronde, dopo aver affrontato qualche difficoltà nella prima parte della seconda fase, il primo XV del Rugby Frascati Union 1949 ha trovato un buon passo. «Nelle ultime tre partite abbiamo sfoderato delle grosse prestazioni al cospetto di avversari importanti, dobbiamo continuare così». Tra le altre selezioni tuscolane maschili, la serie C2 ha ceduto giocando comunque una buona partita al cospetto del Campoleone, mentre l’Under 18 è stata piegata dalla Lazio col punteggio di 15-11. Intanto nei giorni scorsi sette ragazze del Rugby Frascati Union 1949 sono state convocate con Rappresentativa regionale Under 18: si tratta di Gioia Grammatico, Alessia Piccolo, Alice Fracassi, Zeudi Iacente, Martina Farina, Erica Veronesi e Mayra Bucciarelli che recentemente è stata anche selezionata per un raduno dell’Under 18 azzurra. Infine il club tuscolano è rimasto perplesso per la decisione del comitato regionale di mandare le sue selezioni Under 8 e 10 al concentramento di Aprilia invece di quello organizzato a Frascati: la società chiederà conto delle motivazioni di questa scelta nelle sedi opportune.