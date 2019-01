Rugby Frascati Union 1949, settore femminile in festa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Tre squadre su quattro del settore femminile del Rugby Frascati Union 1949 sono scese in campo nello scorso fine settimana. L’unica selezione “a riposo” è stata l’Under 18, anche se le ragazze si sono divise tra la prima squadra e l’Under 16 (da fuoriquota). Per ciò che concerne la formazione Seniores, è stata di scena a Montevirginio per la seconda tappa della Coppa Italia e ha avuto di fronte l’Orvietana (all’esordio stagionale) e le All Reds centrando un doppio successo. «Una buona prestazione da parte delle ragazze che hanno messo in mostra tutta la loro abilità, nonostante qualche indisponibilità per infortunio – dice il tecnico Cristina Tonna – Inoltre abbiamo potuto registrare un nuovo esordio di una nostra ragazza con la serie A femminile di rugby a 15 del Montevirginio (con cui, assieme a Tusciarugby, è stata allacciata una positiva collaborazione da inizio stagione, ndr), vale a dire Giulia De Paolis, che si è ben destreggiata assieme all’altra compagna di squadra Mayra Bucciarelli la quale aveva già esordito in serie A a dicembre». Da Montevirginio ad Aprilia dove si è tenuta una tappa di campionato delle categorie Under 14 e Under 16, rispettivamente la settima e la sesta della stagione. «Le più piccole si sono confrontate con le padrone di casa e l’Us Roma e tra l’altro, una volta disputate le loro due partite, hanno integrato l’organico proprio del team romano che doveva sfidare l’Aprilia, mentre l’Under 16 ha “incrociato le spade” con l’Aprilia e la Capitolina – spiega la Tonna - In entrambi i casi abbiamo incassato indicazioni positive sul percorso di formazione che stanno facendo le ragazze e che esula dal mero risultato finale». Il settore femminile del Rugby Frascati Union 1949 è già proiettato ad un doppio “ghiottissimo” evento. «Il 10 febbraio, il giorno successivo a Italia-Galles del Sei Nazioni maschile, ospiteremo presso il campo di Spinoretico un concentramento Under 14 e Under 16 che vedrà la partecipazione di diverse squadre di fuori regione che approfitteranno del viaggio a Roma per vedere la partita e aderiranno all’evento. Infine c’è grande attesa per l’appuntamento del 17 febbraio quando, sempre a Spinoretico, ospiteremo le tappe federali di quattro categorie insieme: Seniores, Under 18, Under 16 e Under 14, ovviamente partecipando in massa con tutte le nostre ragazze» conclude la Tonna. Nello scorso fine settimana è scesa di nuovo in campo anche la serie B maschile, all’ultima gara prima di due settimane di stop in ossequio al Sei Nazioni. I ragazzi di coach Luca Corona e Claudio Girini hanno perso 18-12 sul campo della Capitolina sfoderando una grandissima prestazione, mettendo in difficoltà i forti avversari e meritando probabilmente anche la vittoria finale che non è arrivata davvero per pochi dettagli.