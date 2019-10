Rugby Frascati Union 1949, primo successo per l’Under 14

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Primo successo stagionale per la nuova Under 14 maschile del Rugby Frascati Union 1949. I ragazzi di coach Alessio Ascantini, sabato scorso, hanno violato il campo del Civitavecchia in maniera larga e convincente (44-25) dopo due partite senza vittoria. “La squadra si era già ben comportata soprattutto nel “derby” coi Lupi Frascati della prima giornata, quando aveva perso di misura – fa notare Ascantini - Più complicata era stata la partita col Tivoli in cui era arrivato un k.o. abbastanza netto. Sabato scorso i ragazzi hanno giocato una gara attenta e alla fine hanno conquistato un meritato successo”. D’altronde il gruppo tuscolano deve ancora compiere passi avanti a livello di intesa: “Questa squadra ha bisogno di un po’ di tempo per trovare la giusta amalgama e il necessario spirito di squadra perché i ragazzi sono alla prima esperienza insieme. Giocando tante partite, questa intesa si affinerà. Nel prossimo week-end, però, il campionato osserva un turno di riposo e si riprenderà dal 9 novembre, ma nel 2020 abbiamo anche l’obiettivo di far partecipare questo gruppo a qualche torneo fuori regione: sarebbe un’esperienza importante per questi ragazzi”. Ascantini prosegue a lavorare per il Rugby Frascati Union 1949 anche nelle scuole e in tal senso a breve ci sarà un’iniziativa molto interessante: “Il 16 novembre porteremo alcuni bambini e ragazzi delle scuole del territorio a L’Aquila per vedere la Nazionale femminile sfidare il Giappone. Parteciperanno alunni (e anche qualche insegnante, ndr) della scuola media “Falcone” di Grottaferrata, ma anche del liceo “Cicerone” e delle elementari “Lupacchino” e “Villa Sciarra” di Frascati. Un modo come un altro per far conoscere ancora meglio la nostra disciplina ai giovani del territorio”. Intanto nello scorso week-end è arrivato anche il primo successo della prima squadra maschile che milita in serie C: i ragazzi dei coach Luciano Bronzini e Claudio Girini hanno vinto 25-17 sul campo del Montevirginio e nel prossimo week-end ospiteranno l’Anzio che ha vinto entrambe le partite disputate fin qui. Un match che s’annuncia molto complicato e al tempo stesso affascinante.