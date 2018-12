Rugby Frascati Union, Girini: "Pesante vittoria dei nostri ragazzi a Messina"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – La serie B del Rugby Frascati Union 1949 ha chiuso l’anno col botto. Nell’ultimo match ufficiale del 2018 i ragazzi allenati da Luca Corona e Claudio Girini hanno sbancato il difficile campo del Messina con un perentorio 17-3, sfoderando un’ottima prestazione. «Una vittoria molto pesante – commenta Girini – Quello è tradizionalmente un campo difficile e il Messina presenta spesso formazioni molto agguerrite soprattutto in casa. I ragazzi hanno avuto un buon atteggiamento mentale, mettendo in campo una gande voglia di vincere e soprattutto ci è piaciuta la loro gestione della disciplina, un tasto che era stato dolente nelle prime settimane di stagione. I siciliani hanno provato a mettere la sfida sul piano fisico al limite della provocazione, ma i nostri ragazzi sono rimasti sempre molto lucidi, dominando inoltre nella mischia e in touche. Non abbiamo mai avuto la percezione che la partita ci potesse sfuggire, anzi nel secondo tempo solo qualche piccola sbavatura offensiva ci ha impedito di conquistare anche il punto di bonus, ma va bene così. Diciamo che ci siamo ripresi i punti persi nel precedente match casalingo con la Rugby Roma». Grazie a questa vittoria, il Rugby Frascati Union 1949 scavalca proprio Messina e anche Partenope in classifica. «Un successo pesante perché ora ci siamo messi alle spalle tre squadre con l’Arechi ultima che ormai sembra abbastanza staccata. Inoltre al ritorno avremo gli scontri diretti in casa con Messina e Partenope e questo può essere un vantaggio importante». Sarà comunque una sosta di lavoro per la serie B del Rugby Frascati Union 1949. «Il 13 gennaio c’è in programma l’atteso derby con il Frascati Rugby Club e sarà fondamentale allenarsi nella maniera giusta sotto le feste per arrivare in una buona condizione fisica e mentale. Siamo convinti che i ragazzi faranno volentieri un sacrificio per giocarsi il derby nel migliore dei modi». Nello scorso week-end sono scesi in campo anche la serie C2 (che ha incassato una onorevole sconfitta contro il Ceccano), mentre l’Under 18 ha vinto a tavolino e l’Under 14 ha partecipato ad un concentramento. Bene anche le ragazze dell’Under 14 e dell’Under 16 femminile che hanno disputato la quinta tappa interregionale a Montevirginio.