Rugby Frascati Union: l’under 18 femminile alla finale nazionale di Calvisano

Frascati (Rm) – L’Under 18 femminile del Rugby Frascati Union 1949 si metterà in viaggio domani alla volta di Calvisano, cittadina lombarda in provincia di Brescia che ospiterà le finali nazionali della categoria. Un evento importante che ormai è diventata quasi una “abitudine” per il settore femminile del Rugby Frascati Union 1949 e in particolare per questo gruppo: molte di queste ragazze, infatti, l’hanno già giocata nelle ultime due stagioni nella categoria Under 16. Rispetto a quel gruppo c’è stato qualche innesto, ma l’ossatura della rosa è la medesima. Partiranno in quindici alla volta della Lombardia: le convocate (in rigoroso ordine alfabetico) sono Mayra Bucciarelli, Ginevra De Jorio, Martina Farina (il capitano del gruppo), Alice Fracassi, Gioia Grammatico, Zeudi Iacente, Giulia Manni, Michela Passariello, Sara Pergolesi, Alessia Piccolo, Gaia Salvagni, Maria Elisa Salvati, Yasmine Stella, Maria Vdovi e Erica Veronesi. La stagione dell’Under 18 femminile è stata sicuramente positiva e il riscontro delle varie tappe del campionato regionale è stato confortante. Nel team frascatano c’è fiducia di potersi giocare le proprie carte anche in una competizione che proporrà un livello tecnico altissimo. La formula della competizione è piuttosto semplice: le otto squadre partecipanti verranno divise in due gironi da quattro club ognuno. Al sabato si giocherà la prima fase, poi le prime due di ogni raggruppamento passeranno alle semifinali (in programma domenica), mentre le altre si giocheranno un piazzamento tra il quinto e l’ottavo posto. L’Under 18 femminile del Rugby Frascati Union 1949 sarà l’unica rappresentante del centro-sud Italia assieme alle abruzzesi del Tetras, mentre alla kermesse parteciperanno tre squadre venete (Badia, Villorba e Valsugana), una emiliana (il Colorno), una piemontese (il Biella) e una lombarda (il Sondalo). Tutto il Rugby Frascati Union 1949 incrocia le dita per le sue “ragazze terribili”: sognare si può…