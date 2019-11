Rugby Frascati Union, Di Virgilio: “Con l’Anzio una vittoria importante”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Primo successo casalingo stagionale per la serie C maschile del Rugby Frascati Union 1949. La formazione frascatana si è imposta per 21-7 nel match di domenica scorsa contro Anzio che aveva vinto le precedenti due gare: “Nel primo tempo abbiamo avuto poche difficoltà e siamo riusciti ad arrivare all’intervallo in vantaggio per 16-0 – dice il capitano Gianluca Di Virgilio - Poi nella ripresa abbiamo volutamente preso qualche rischio in più e abbiamo subito una meta, ma siamo anche riusciti a farne una. In sostanza la partita l’abbiamo sempre tenuta in pugno e non c’è stata mai la sensazione che l’Anzio potesse riaprirla”. Un successo che consente al Rugby Frascati Union 1949 di accorciare le distanze con le squadre che sono avanti in classifica: “Questa con l’Anzio era una gara fondamentale anche per lo spessore dell’avversario che si è confermato di ottimo livello – continua il secondo centro classe 1997 – Dobbiamo rincorrere in classifica, ma siamo fiduciosi di poter conquistare il “pass” per la fase promozione. Abbiamo un gruppo di buona qualità, ma soprattutto una squadra che si sta conoscendo e che sta crescendo dal punto di vista dell’unità di intenti”. Di Virgilio, frascatano doc, parla poi della scelta del club e dello staff tecnico di affidargli la fascia di capitano: “E’ sicuramente una responsabilità in più ed è la prima volta da senior con questo ruolo. In campo, però, poi cambia poco: serve da parte di tutti la massima determinazione e concentrazione per provare a portare a casa le partite. Ringrazio dirigenti, tecnici e anche compagni per avermi ritenuto meritevole di fare il capitano di questo gruppo”. La serie C si prende ora una settimana di pausa e la corsa in campionato del Rugby Frascati Union 1949 riprenderà domenica 17 novembre dalla sfida esterna col Colleferro: “Una società di grande tradizione e uno degli avversari su cui fare la corsa per il passaggio alla poule promozione. Non conosco gli atleti che giocano a Colleferro, ma so che lì è sempre dura fare risultato. Ci vorrà attitudine e grande impegno per vincere la partita” conclude Di Virgilio.