Rugby Frascati Union 1949, che vittoria della C1 con la Lazio

Frascati (Rm) – Una dolce sorpresa pasquale anticipata. La serie C1 maschile del Rugby Frascati Union 1949 si è fatto un grandissimo regalo: la squadra dei coach Sebastian Caffaratti e Luca Corona (da poco diventato papà per la seconda volta con la nascita di Filippo) ha vinto per 18-16 sul campo della Lazio, riaprendo totalmente i giochi per il secondo posto. «I ragazzi hanno messo in campo tutto e hanno ottenuto un risultato fondamentale – commenta con orgoglio Corona – Hanno tenuto una condotta di gara davvero molto buona, anche se con un pizzico di determinazione in più avrebbero potuto chiudere la partita a metà ripresa. Invece con due o tre ingenuità abbiamo permesso alla Lazio di tornare davanti nel punteggio, poi nel finale Bottomei lanciato a meta è stato fermato con un placcaggio al collo molto pericoloso che avrebbe meritato la meta tecnica. L’arbitro ha deciso diversamente, ma siamo andati comunque a segnare il successivo calcio di punizione e a conquistare quattro punti pesantissimi». Corona è stato sempre molto ottimista sulle possibilità del Rugby Frascati Union 1949 in questa poule promozione e il risultato di domenica gli regala ancora maggior convinzione. «Ora sta a noi decidere se continuare con le marce alte o mettere “a folle” – spiega il tecnico – Dobbiamo preparare al dettaglio la sfida post-pasquale contro l’Us Roma che all’andata ci ha battuto con un risultato troppo largo per quelli che sono i valori delle due squadre». Intanto una grande notizia ha aperto la settimana del settore femminile del Rugby Frascati Union 1949. Mayra Bucciarelli, atleta classe 2000 in forza alla prima squadra tuscolana, è stata convocata dal ct Andrea Di Giandomenico per il raduno della Nazionale Under 18 Seven che si terrà dal 29 al 31 marzo prossimo a Parma. Per la Bucciarelli si tratta della seconda convocazione dopo quella dello scorso mese di settembre. Intanto domenica si è tenuta al campo di Spinoretico la decima tappa del campionato interregionale Under 16 femminile con le ragazze tuscolane che hanno incrociato Belve Neroverdi L’Aquila, Capitolina e Aprilia dando nuove dimostrazioni di una costante crescita. In apertura di giornata, inoltre, sono scese in campo anche le ragazze dell’Under 14 per un quadro del settore femminile che è sempre più roseo. Nello scorso fine settimana, inoltre, è stata protagonista anche l’Under 12 (mista) che ha giocato a Colleferro ottenendo ottimi risultati.