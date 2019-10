Rugby Frascati Union 1949, il neo tecnico del primo XV è Bronzini

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Una novità importante per il primo XV del Rugby Frascati Union 1949 che debutterà nel campionato di serie C maschile domenica (ore 15) allo stadio di Cocciano contro il Latina. Il neo allenatore, infatti, è una vecchia conoscenza della palla ovale tuscolana: Luciano Bronzini. Lavorerà in coppia con Claudio Girini che già faceva parte dello staff tecnico del Rugby Frascati Union 1949 e che lo stesso Bronzini conosce benissimo da tempo. “Con Claudio siamo amici da una vita: abbiamo giocato assieme diversi anni fa e sono stato il suo testimone di nozze – racconta il neo allenatore – Per quanto riguarda me, sono felice di poter tornare ad allenare nella mia città d’origine dopo l’ultima esperienza di quattro anni fa sulla panchina dell’allora Rugby Città di Frascati in serie B. Cercherò di mettere la mia esperienza a disposizione di questi ragazzi e dell’ambiente”. Sulla gara d’esordio Bronzini taglia corto: “Non conosco le avversarie e sicuramente in questo senso mi potrà dare supporto Claudio Girini”. Ma gli obiettivi del primo XV maschile del Rugby Frascati Union 1949 sono abbastanza chiari: “Vogliamo fare un campionato importante perché la società ha un progetto ambizioso che passa anche da una forte prima squadra”. I ragazzi di Bronzini e Girini si allenano con costanza dallo scorso 26 agosto. “E’ nato un buon mix tra elementi giovani e giocatori più esperti. Visto che sono arrivati alcuni atleti da fuori, dovremo lavorare per creare al più presto il giusto spirito di squadra: una componente fondamentale per ottenere dei buoni risultati”. Bronzini è sicuro che già domenica il Rugby Frascati Union 1949 sarà in buona condizione atletica: “I ragazzi hanno lavorato tanto dal punto di vista atletico col preparatore fisico Andrea Zingale che è stato supportato anche da Marco Paiella. Siamo curiosi di vedere che tipo di approccio avremo col campionato” conclude l’allenatore.