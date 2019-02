Rugby Frascati Union 1949, spettacolo a Spinoretico con quattro categorie femminili

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Un’altra giornata di grandissima festa per il settore femminile del Rugby Frascati Union 1949. Dopo quello dello scorso 10 febbraio dedicato a Under 14 e Under 16 provenienti da diverse regioni d’Italia, la società tuscolana ha organizzato un nuovo evento “in rosa” raggruppando ben quattro categorie (Under 14, Under 16, Under 18 e Seniores) ancora una volta presso il campo sportivo di Spinoretico. Un grosso motivo d’orgoglio per il sodalizio tuscolano, unica società laziale a poter contare su tutte e quattro le categorie presenti all’appuntamento. Pure il campo ha dato risposte molto incoraggianti a tutte le selezioni frascatane che hanno dimostrato di essere sulla strada giusta anche dal punto di vista della formazione di uno spirito di squadra importante. Ad aprire le danze è stata l’Under 14 che ha sfoderato tre prestazioni brillanti ottenendo due vittorie con Us Roma e Spoleto e diminuendo il gap con Aprilia che ha dimostrato di essere molto competitiva in questa categoria. A seguire è stata la volta dell’Under 16 che ha giocato un’ottima partita contro le Belve Neroverdi e poi si è confrontata a testa alta con la fortissima formazione della Capitolina, accreditata anche ad essere protagonista nelle finali nazionali di categoria. Per ciò che concerne l’Under 18, stante l’assenza in extremis delle Belve Neroverdi L’Aquila, le ragazze hanno affrontato l’Aprilia vincendo il match con un risultato rotondo e infine le Seniores, oltre a registrare l’esordio assoluto di Katia Fratarcangeli, hanno incassato l’unica sconfitta con Orvietana e hanno battuto l’Aprilia e la formazione “mista” composta da Brigantesse Cassino e All Reds Roma. Il giorno precedente, il gruppo dell’Under 14 ha sostenuto un’intensa seduta di allenamento presso la struttura della Roma X, a consolidamento della partnership che lega le due società: dopo la seduta, le ragazze si sono spostate nel vicino impianto delle Fiamme Oro per vedere la partita del Top12 maschile tra la squadra di casa e il Calvisano. Infine, è stato un week-end ricco anche per il settore maschile che è sceso in campo con la serie B, la C2, l’Under 18, l’Under 14, l’Under 10 e l’Under 8 ottenendo buone risposte da tutti i gruppi. Il Rugby Frascati Union 1949 non si ferma mai…