Rugby Frascati Union 1949, Girini lancia l’Under 18

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Anticiperà anche la prima squadra che il prossimo 14 ottobre farà l’esordio nel campionato di serie B. L’Under 18 del Rugby Frascati Union 1949 giocherà già domenica il primo turno del suo campionato: i ragazzi allenati da coach Claudio Girini ospiteranno il Pomezia Torvajanica alle ore 12 presso lo Stadio del rugby di Cocciano. «Non sappiamo molto di loro visto che è la prima volta che li affrontiamo – dice il tecnico tuscolano – Comunque il gruppo ha voglia di partire con una prestazione convincente». La squadra frascatana, che nell’Under 18 ha allestito anche quest’anno una franchigia assieme al club capitolino dell’Arnold, ha disputato la scorsa settimana un’amichevole contro Civitavecchia. «Abbiamo tratto indicazioni positive da quel match – dice Girini – La squadra avversaria, probabilmente, è più amalgamata della nostra perché gioca da più tempo assieme, ma i nostri ragazzi sono stati molto ordinati e disciplinati in campo. Mi è piaciuta la loro disponibilità e nel complesso la prestazione è stata positiva». Girini parla dell’obiettivo stagionale dell’Under 18. «Per quanto riguarda il risultato del campo, cercheremo di arrivare il più in alto possibile in classifica. Ma la cosa principale è formare questi ragazzi per prepararli ad un futuro lancio nelle squadre maggiori dei due club, la serie B o la serie C2 per ciò che concerne il Rugby Frascati Union 1949 o anche la serie C1 per ciò che riguarda l’Arnold». Per Girini questa è una stagione particolare perché l’esperto allenatore affiancherà anche Luca Corona alla guida della serie B. «In realtà già l’anno scorso abbiamo lavorato gomito a gomito con Sebastian Caffaratti (attuale direttore del rugby del sodalizio tuscolano, ndr) e lo stesso Corona. Quest’anno ho avuto anche l’incarico ufficiale di seguire la prima squadra del Rugby Frascati Union 1949 e per me sarà certamente una bellissima esperienza». A proposito del primo XV, anche per i ragazzi della serie B c’è stata una positiva amichevole a Napoli contro la Partenope nello scorso fine settimana: ultimi “dettagli” in vista dell’atteso esordio del 14 ottobre.