Rugby Frascati Union 1949: Corona non molla

Frascati (Rm) – Una sconfitta a testa altissima e non senza qualche rimpianto per non averla spuntata contro un avversario di grande spessore. La serie C1 del Rugby Frascati Union 1949 ha ceduto per 29-24 nel match interno (giocato a Spinoretico) contro la Capitolina, ma ha dato dimostrazione di esserci come confermano le parole di Luca Corona, guida tecnica del primo XV tuscolano assieme a Sebastian Caffaratti. «E’ stata sicuramente un’ottima partita anche se abbiamo sbagliato tre o quattro cose, errori senza i quali probabilmente avremmo vinto la sfida. E nel finale ci sono state annullate due mete che potevano avere un valore notevole, ma siamo abituati ad accettare ogni tipo di decisione arbitrale. Comunque avevamo di fronte un avversario “formato”, ma i nostri ragazzi hanno fatto bene in mischia e nei placcaggi dimostrando di poter giocare ad un ottimo livello». Rispetto alla gara d’esordio della poule promozione, comunque, il Rugby Frascati Union 1949 ha avuto un comportamento chiaramente diverso. «C’è stata una “sterzata” clamorosa, molto evidente. Ora dobbiamo continuare a lavorare su questa strada». Il possibile piazzamento in uno dei primi due posti (il primo assegna un posto sicuro per la serie B, il secondo attenderà eventuali ripescaggi) si è sicuramente complicato. «Non è semplice, ma non dobbiamo mollare fino all’ultima gara di questa poule promozione». Ora arriva la sosta in “ossequio” al Sei Nazioni, poi la serie C1 del Rugby Frascati Union 1949 riprenderà il suo percorso dal match di Viterbo del 18 febbraio. «Una gara che dobbiamo per forza vincere se vogliamo rimetterci in corsa» conclude Corona. Week-end non fortunato nemmeno per le altre selezioni maschili, Under 18 e serie C2, che hanno rimediato un doppio k.o., mentre splendide notizie sono arrivate dal settore femminile e nello specifico dall’Under 16 che è riuscita a vincere la settima tappa del campionato interregionale andata in scena sul campo della Capitolina. Le tuscolane hanno esordito con una netta vittoria sulla Roma X (40-0), poi hanno fatto l’impresa battendo le padrone di casa della Capitolina per 21-12 e infine hanno chiuso l’appuntamento coi successi contro Aprilia (28-0) e Belveneroverdi Aquila (19-12). L’Under 16 rosa del Rugby Frascati Union 1949 sono seconde nella classifica generale della competizione.