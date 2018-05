Rugby Frascati Union 1949, Girini: "Bella stagione e collaborazione con l’Arnold"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – L’Under 18 del Rugby Frascati Union 1949 ha terminato le sue fatiche ufficiali. La squadra di coach Claudio Girini ha sconfitto Paganica con un netto 33-0 interno al termine di una gara praticamente senza storia. «Abbiamo fatto una prestazione certamente positiva al cospetto di un avversario tutt’altro che sprovveduto – spiega l’allenatore del Rugby Frascati Union 1949 – Il risultato finale poteva essere anche più ampio, segno di una gara giocata molto bene da tutti i nostri ragazzi». Un campionato positivo per l’Under 18 tuscolana che ha avviato una proficua collaborazione con l’Arnold per questa categoria. «Un’esperienza decisamente positiva – dice Girini – Anche se alla fine loro hanno contribuito con pochi ragazzi, abbiamo avuto modo di apprezzare la serietà e lo spessore della società capitolina tanto che l’esperimento della franchigia verrà portato avanti anche nella prossima stagione e magari potrebbe essere allargato anche a qualche altra categoria». In realtà l’annata agonistica dell’Under 18 del Rugby Frascati Union 1949 non è del tutto terminata. «Il 2 e 3 giugno prossimi saremo di scena nel “Torneo dei vini” che ci ha visti protagonisti già l’anno scorso a Rovato e che quest’anno ospiteremo a Frascati – ricorda Girini – Sarà un test molto probante a livello tecnico perché ci troveremo di fronte avversari molto forti, ma sarà comunque un’esperienza di crescita importante per i nostri ragazzi». Intanto è arrivata un’altra strepitosa vittoria della serie C1 dei coach Sebastian Caffaratti e Luca Corona. La squadra frascatana ha vinto per 44-24 sul campo di Roma Urbe al termine di una prestazione importante e determinata e ora le manca “solo” una vittoria per centrare un secondo posto di tutto rispetto nella poule promozione della categoria. Ha concluso il campionato pure la serie C2 che si è piazzata al settimo posto e che, nell’ultimo turno, ha rimediato un’onorevole sconfitta sul campo di Ceccano.