Rugby Frascati Union 1949: il 2019 si apre col derby

Frascati (Rm) – Si aprirà coi fuochi d’artificio il 2019 del Rugby Frascati Union 1949. Domenica alle ore 14,30 allo stadio di Cocciano si giocherà l’atteso derby tra i ragazzi dei coach Luca Corona e Claudio Girini e il Frascati Rugby Club. Nella lunga tradizione della palla ovale frascatano, probabilmente, non è mai accaduto che due squadre della città si ritrovassero una di fronte all’altra nel campionato nazionale di serie B e l’attesa per la sfida è sicuramente alta. «Personalmente vivo questa vigilia in maniera tranquilla – dice Corona, uno che da giocatore ha giocato tre finali per il titolo italiano – Sono il responsabile tecnico della mia squadra e dall’altra parte ritroverò tanti amici, ma come sempre ci sarà un terzo tempo dove si scherzerà serenamente sui tanti “scontri” vissuti in campo. Come sta vivendo la squadra l’avvicinamento a questa partita? Alcuni conoscono meno i giocatori del Frascati Rugby Club, altri sono legati da un legame d’amicizia. In ogni caso ritengo che affrontare una qualsiasi partita con troppa tensione addosso possa essere controproducente». Il Rugby Frascati Union 1949 giocherà “formalmente” in casa, anche se probabilmente la bilancia del pronostico pende più dalla parte dei cugini. «La classifica dice che a livello tecnico loro hanno qualcosa in più a livello tecnico e hanno anche un anno di esperienza in più nella serie B, visto che noi siamo neopromossi – osserva Corona – Il Frascati Rugby Club è una squadra che gioca tanto sull’errore degli avversari e sicuramente ci sarà da battagliare, probabilmente loro sono favoriti, ma il campo esprimerà l’ultimo verdetto e noi siamo a caccia di punti utili per il nostro obiettivo stagionale». La sfida arriva dopo una lunga sosta per le festività natalizie. «Mi ritengo abbastanza soddisfatto di come la squadra ha lavorato in questo periodo, c’è stato il giusto impegno e credo che il gruppo arrivi pronto all’appuntamento».