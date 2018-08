Rugby Frascati Union 1949, ufficializzato l’organigramma per la stagione 2018-19

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Il Rugby Frascati Union 1949 sta andando di corsa verso la nuova stagione che vedrà la partecipazione della società frascatana al campionato nazionale di serie B maschile. Alla presidenza è rimasto Diego Pillinini così come Antonio Spagnoli sarà ancora direttore generale. I due saranno presenti nel Consiglio direttivo composto anche da Fabio Canestri, Paolo Centioni, Andrea Di Domenico, Aldo Gori, Antonio Siclari, Ettore Tanfani e Stefano Toccacieli.

Una delle novità è rappresentata dalla figura del direttore del rugby che sarà ricoperta da Sebastian Caffaratti, ex allenatore del primo XV che fungerà anche da responsabile marketing e sponsor (assieme a Aldo Gori) e organizzazione eventi (assieme ad Andrea Di Domenico). La guida tecnica della prima squadra del Rugby Frascati Union 1949 sarà affidata a Luca Corona e Claudio Girini, frascatani doc e già presenti nell’organigramma tecnico della passata annata. La serie C2 maschile sarà allenata dalla new entry Stefano Teotino (e da un altro tecnico da ufficializzare a breve), poi il settore maschile sarà completato dall’Under 18 di coach Claudio Girini e Alessandro Ghidetti.

La formazione sarà ancora una franchigia con l’Arnold che collaborerà anche alla costruzione del neo gruppo Under 14 che sarà guidato da Alessio Ascantini, il quale si occuperà anche del mini rugby e del progetto scuole. Il preparatore atletico di tutte le selezioni sarà l’ex atleta Andrea Zingale. Sarà una stagione speciale anche per il settore femminile del Rugby Frascati Union 1949, unica società del Lazio che avrà quattro categorie ai nastri di partenza vale a dire le Seniores, l’Under 18, l’U16 e l’U14. Il responsabile del settore sarà Daniele Mariotti, già allenatore della prima squadra “rosa”.

L’organigramma si completerà con il dottor Claudio Pilati, responsabile dello staff medico che rimarrà invariato e che continuerà ad essere un fiore all’occhiello della società. Il 27 agosto i vari gruppi riprenderanno ufficialmente l’attività, poi il Rugby Frascati Union 1949 organizzerà la presentazione dello staff tecnico e dirigenziale attorno alla metà di settembre. «Sta per cominciare una stagione importante – dice il dg Spagnoli – La serie B maschile, che conterà su un gruppo di giocatori sotto ai 22 anni fatta eccezione per tre elementi, dovrà capire al più presto il livello delle avversario e misurarsi in questo campionato nazionale. Ci auguriamo che le giovanili continuino il loro percorso di crescita: la franchigia Under 18 ha l’obiettivo di accedere al campionato d’elite nel giro di tre anni, ma è in cantiere anche la formazione di un gruppo Under 16 nelle prossime stagioni. Siamo estremamente orgogliosi di avere un settore femminile “esplosivo” che si è rivelato un’autentica sorpresa soprattutto per la serietà con cui tutte le ragazze portano avanti l’impegno».