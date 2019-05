Rugby Frascati Union: "Retrocessione in C? Il progetto non subirà contraccolpi”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Ieri pomeriggio il primo XV del Rugby Frascati Union 1949 ha disputato il derby cittadino di serie B contro il Frascati Rugby Club che ha vinto col punteggio di 22-17. “Il risultato – dicono cavallerescamente dalla società - ha premiato la squadra che si è dimostrata migliore e ad essa va il nostro plauso. Con tale risultato il nostro primo XV retrocede in serie C1. Il Rugby Frascati Union 1949 ringrazia comunque tutti gli atleti, lo staff tecnico ed i dirigenti per l’impegno profuso, garantendo che il progetto sportivo non subirà contraccolpi ed andrà avanti fino a quando non avremo riportato questa società nella serie che gli compete, che certamente non è la serie B. Il Rugby Frascati Union 1949 ha già programmato la prossima stagione grazie anche all’intensificazione dei rapporti con le scuole nell’ambito di minirugby e del settore femminile, con la Senior “rosa” che probabilmente parteciperà al prossimo campionato di serie A”.