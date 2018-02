Rugby Frascati Union 1949, Caffaratti: "Vittoria importante a Viterbo"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – E’ arrivata al terzo tentativo la prima vittoria della serie C maschile del Rugby Frascati Union 1949 nella fase promozione del campionato. E’ accaduto ieri a Viterbo dove i ragazzi dei coach Sebastian Caffaratti e Luca Corona hanno vinto per 19-15 al termine di una partita dai tanti colpi di scena. «Siamo partiti bene, andando fino al 10-0 – spiega Caffaratti – Poi abbiamo subito una prima rimonta della squadra di casa, giovane e combattiva. Dopo il 12-10 l’abbiamo ribaltata noi e poi loro sono di nuovo andati sul 15-13 prima del definitivo sorpasso nostro nel secondo tempo. E’ stato un risultato positivo, anche se come prestazione non abbiamo ripetuto il livello visto contro la Capitolina». Proprio la squadra romana assieme alla Lazio comandano il girone. «E’ un raggruppamento equilibrato: la Capitolina è un’ottima squadra, la Lazio l’abbiamo vista solo in amichevole e poi c’è anche l’Us Roma che è sicuramente una valida compagine. I nostri ragazzi cercheranno di arrivare il più in alto possibile, i giochi sono aperti». Ora arriva una nuova sosta per il campionato: la serie C maschile ripartirà il prossimo 11 marzo e il Rugby Frascati Union 1949 ospiterà la Roma Urbe. «Li abbiamo incrociati l’anno scorso, sono sicuramente una buona squadra e alla prima di campionato hanno messo in difficoltà la stessa Capitolina. Ci sarà da sudare, ma siamo pronti a dare il massimo». Ieri è scesa in campo anche l’Under 16 femminile nell’ottava tappa del campionato interregionale (girone Lazio), disputata ad Aprilia. Quattro le gare disputate, di cui due sotto un'abbondante pioggia: nell’ordine con Roma X, Capitolina, Aprilia e Belve Neroverdihttps://www.facebook.com/apriliarugby/?fref=mentions, con prestazioni altalenanti che alla fine hanno lasciato qualche rammarico sul campo. La mattinata era stata aperta dal “Girls Day”, appuntamento per tutte le Under 12 ed Under 14 del FIR Lazio, con ben 30 atlete presenti in cui si sono distinte le piccole giallorosse. Grande orgoglio nel vedere in campo ben 18 ragazze del Rugby Frascati Union 1949 tra Under 16, 14 e 12: una prova concreta dell’incessante lavoro di reclutamento svolto durante tutta la stagione sportiva.