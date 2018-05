Rugby Frascati Union 1949, altre 4 convocate nelle rappresentative U14 e U16

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Continua a ricevere attestati importanti il percorso del settore femminile del Rugby Frascati Union 1949. Anche nel week-end appena messo alle spalle, quattro giovani atlete della società tuscolana sono state convocate nelle rappresentative regionali Under 14 e Under 16 che hanno disputato a L’Aquila l’ultima tappa del torneo interregionale “Cal” sfidando con il Lazio le compagini di Campania e Abruzzo. Rachele Giuffrè, elemento dell’Under 14, e poi Alessia Piccolo, Erika Veronesi e Ginevra De Jorio (che hanno fatto parte della selezione maggiore) si sono divertite e hanno dato il massimo nell’appuntamento in terra abruzzese. Non è la prima volta che Giulia Grasso, responsabile tecnico del comitato regionale per le selezioni Under 14 e Under 16, “premia” le ragazze del Rugby Frascati Union 1949. Nel corso della stagione anche Martina Farina, Gioia Grammatico, Maria Ndovi e Zeudi Iacente sono state convocate con la rappresentativa Under 16, segno di un cammino stagionale davvero molto importante per il gruppo frascatano. La convocazione della ancor più giovane Giuffrè conferma la validità del settore giovanile femminile del Rugby Frascati Union 1949 che nel prossimo anno consoliderà e completerà anche il gruppo dell’Under 14. Ora le “ragazze Union” dovranno preparare gli ultimi fondamentali appuntamenti della stagione della palla ovale rosa: nel prossimo week-end ci sarà l’ultima tappa del campionato Under 16, in quello successivo del 27 maggio si concluderà la Coppa Italia Seniores e poi il clou cadrà il 2 e 3 giugno prossimi quando la stessa Under 16 parteciperà alle finali nazionali di categoria. Il primo fine settimana di giugno sarà davvero ricchissimo per il Rugby Frascati Union 1949 visto che in quei due giorni anche l’Under 18 maschile parteciperà al prestigioso il “Torneo dei Vini” che l’anno scorso si disputò a Rovato (in provincia di Brescia) e che quest’anno sarà ospitato proprio dal sodalizio tuscolano. Una chiusura di stagione “col botto” per il sodalizio del presidente Diego Pillinini.