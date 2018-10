Rugby Frascati Union 1949, Girini: "Con la Capitolina a un passo dalla vittoria"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – La serie B maschile del Rugby Frascati Union 1949 ha sfiorato il colpo grosso alla prima di campionato. La neopromossa formazione dei tecnici Luca Corona e Claudio Girini ha ceduto per 26-22 contro la Capitolina nel match andato in scena domenica pomeriggio sul campo amico dello “Stadio del rugby” di Cocciano. «Avevamo alcune assenze per vari motivi, ma chi è sceso in campo lo ha fatto con un atteggiamento davvero molto positivo – commenta Girini – Siamo andati subito in vantaggio con una bella meta, poi abbiamo passato dieci minuti di black out e la Capitolina ci ha sorpassato. Nella ripresa, però, i nostri ragazzi sono rientrati in campo con una grandissima carica realizzando due mete e sfiorando il colpaccio nel finale: se il match fosse durato cinque minuti di più probabilmente avremmo portato a casa la vittoria contro una formazione che, ne sono convinto, sarà tra le squadre di vertice del campionato». Una prestazione di grande orgoglio per i giallorossi che devono voltare pagina e pensare immediatamente al match di domenica prossima sul campo della Partenope. «I campani hanno subito una pesante sconfitta sul campo del Paganica, ma ogni partita fa storia a sé. Anche loro, comunque, sono neopromossi e li ricordo come una formazione valida, ma alla nostra portata. Forse recupereremo qualche assente di domenica, ma la cosa più importante sarà provare a ripetere la prestazione vista con la Capitolina senza assolutamente sottovalutare l’avversario. Con la giusta umiltà possiamo fare bottino pieno in Campania». Oltre all’ottima partita del primo XV, vanno segnalati anche l’esordio della serie C2 (che ha giocato a Segni) e la sfida che l’Under 18 ha disputato sul campo del Latina (sconfitta per 29-5). Infine note liete anche dalle “ragazze terribili” dell’Under 14 e dell’Under 16 che hanno giocato sul campo amico di Spinoretico il raggruppamento valido come prima giornata del campionato interregionale di categoria. Per le più piccole era l’esordio assoluto, visto che il Rugby Frascati Union 1949 non aveva questa categoria lo scorso anno: molto positive le prestazioni con Aprilia e Us Roma, avversarie più dotate fisicamente contro cui le frascatane hanno lottato con ardore. Inizio promettente anche per le ragazze dell’Under 16 del neo capitano Siria Ermini che hanno incrociato la stessa Aprilia (sfida combattuta fino alla fine) e la forte Capitolina con cui attualmente c’è un divario legato alla grande esperienza delle giocatrici bluamaranto che il gruppo tuscolano cercherà di colmare strada facendo.