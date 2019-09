Fondazione Rugby Frascati, un successo il convegno “La donna nello sport: da novità a parità”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – Una mattina ricca di spunti di riflessione e di interventi preziosi per parlare del tema centrale del convegno “La donna nello sport: da novità a parità”. Questa è stata l’estrema sintesi dell’appuntamento svoltosi sabato scorso presso la prestigiosa cornice dell’auditorium delle Scuderie Aldobrandini e organizzato dalla Fondazione Rugby Frascati nell’ambito dei festeggiamenti per il 70esimo anniversario della storica società tuscolana della palla ovale. Un evento, svoltosi sotto gli occhi di grandi personaggi che hanno fatto la storia del rugby frascatano, che è stato moderato dal giornalista Paolo Cecinelli (appassionata voce del rugby in tv e non solo) e a cui hanno fornito il loro prezioso contributo diverse personalità di spicco. Prima di aprire la “tavola rotonda” del dibattito, sono stati chiamati sul palco l’assessore alla Cultura del Comune di Frascati Emanuela Bruni (col sindaco Roberto Mastrosanti che ha comunque presenziato all’appuntamento nel corso dello stesso) e poi a seguire il presidente della Fondazione Rugby Frascati Luigino Bellusci (che ha annunciato anche la prossima costruzione di una statua dedicata al rugby), la rappresentante del comitato regionale Fir Lazio Sabrina Miceli e Maria Cristina Tonna che guiderà la prima squadra femminile del Rugby Frascati Union 1949 nel suo storico primo campionato di serie A. Proprio le ragazze del sodalizio tuscolano, arrivate in massa all’interno dell’auditorium delle Scuderie Aldobrandini, sono state presentate una ad una da Cecinelli e hanno ricevuto l’applauso dei tanti presenti in sala e l’incoraggiamento per una stagione storica che inizierà già il prossimo 6 ottobre col match casalingo contro il Pisa. Chiusa la presentazione delle atlete che rappresenteranno la città di Frascati nel massimo campionato di rugby femminile, è stata aperta la tavola rotonda a cui hanno partecipato con preziosi e sentiti interventi Claudio Gori (ex rugbysta e attuale assessore al Bilancio del Comune di Frascati), Onorio Rebecchini (vice presidente della Federazione Italiana Rugby), la stessa Maria Cristina Tonna e poi Ivana Veronese (segretaria confederale Uil), Flaminia Bottacchiari (atleta olimpica di nuoto) e Marisell Mendez (ex allenatrice della nazionale venezuelana e attuale tecnico del Montevirginio in serie A femminile). Pur se invitati non sono potuti intervenire la deputata Maria Spena e il senatore Emanuele Dessì, impegnati in attività istituzionali. La Fondazione Rugby Frascati li ha comunque ringraziati per la loro costante disponibilità e il loro impegno a sostegno del mondo sportivo e rugbistico frascatano. Infine va ricordato il premio consegnato a Alessandro Molinari come primo autentico promotore del rugby femminile a Frascati.