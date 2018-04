Rugby Frascati, Corona: "Con la Capitolina i ragazzi sono stati bravissimi"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – La serie C1 del Rugby Frascati Union 1949 ha sfiorato il colpaccio sul campo della Capitolina, capolista del girone della poule promozione e ormai prossima al salto in serie B. La squadra dei coach Sebastian Caffaratti e Luca Corona ha ceduto per 35-20, ma è stata in gara fino agli ultimi minuti creando delle serie difficoltà al forte avversario. «Una sconfitta che ci lascia tanto amaro in bocca per il risultato – dice Corona – Ma tutti i ragazzi scesi in campo, dal primo all’ultimo, hanno fatto una partita splendida e soprattutto hanno dato l’anima. Abbiamo messo molta paura ad un avversario di grande valore e probabilmente avremmo meritato un risultato diverso. La strada imboccata è assolutamente quella giusta e ora devono solo continuare a lavorare in questa maniera». All’allenatore tuscolano non è piaciuta la conduzione arbitrale. «Non parlo mai di queste cose, ma già in un altro match non eravamo stati fortunati con questo direttore di gara. Nei primissimi minuti ci ha subito punito con una meta tecnica e nel finale, sul punteggio di 27-20, non ha fatto altrettanto dopo averci concesso sette calci di punizione nella zona dell’area di meta». Il primo XV del Rugby Frascati Union 1949 ha ora un obiettivo abbastanza chiaro. «Mancano ancora tre partite alla fine del campionato e dobbiamo conquistare i 15 punti a disposizione – dice Corona – Poi tireremo le somme e vedremo dove saremo arrivati». La prima di queste tre partite sarà quella casalinga di domenica prossima contro Viterbo. «Dobbiamo subito imporre il nostro ritmo alla gara e mettere subito le cose in chiaro» conclude Corona. Nel week-end del Rugby Frascati Union 1949, oltre alle sconfitte della serie C2 contro l’Arnold e dell’Under 18 sempre contro la Capitolina, va segnalata la splendida prestazione dell’Under 16 femminile nell’undicesima tappa del campionato interregionale di categoria disputata a Montevirginio. Nonostante alcune assenze, la squadra giallorossa ha sfoderato delle buone partite e una buona tenuta fisica complessiva, segno che il lavoro svolto agli ordini di Paola Cecchetto sta continuando a dare i suoi frutti. Le ragazze tuscolane hanno ottenuto tre vittorie contro Capitolina, X Roma Rugby, Aprilia e pareggiato contro le Belve Neroverdi L’Aquila, mettendo in campo una grande molo di lavoro in attacco e una alta dose di concentrazione difensiva.