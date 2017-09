Rugby Frascati Union 1949, Caffaratti: "Prime sensazioni ok"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Frascati (Rm) – La serie C maschile del Rugby Frascati Union 1949 ha disputato il suo primo “vero” test amichevole, dopo la sgambata in famiglia dei primi giorni di preparazione. I frascatani sono scesi in campo domenica scorsa contro una formazione della Capitolina, cedendo per 24-5. «Una partita “testante”, esattamente quello che volevamo – dice Sebastian Caffaratti, che assieme a Luca Corona ha la gestione tecnica della prima squadra tuscolana – Cercavamo un avversario che corresse e avesse uno spiccato dinamismo proprio per verificare le risposte dei nostri ragazzi e le eventuali difficoltà registrate. Abbiamo provato diversi elementi e nel complesso ho visto cose positive». Una soddisfazione che Caffaratti “estende” ai primi giorni di preparazione. «C’è tanto entusiasmo e tanta voglia di fare, come è giusto che accada all’inizio di una stagione. Abbiamo avuto una presenza media agli allenamenti di oltre quaranta giocatori, l’impegno e la disponibilità al sacrificio da parte dei ragazzi non mancano. Ora dobbiamo proseguire il lavoro per arrivare nella migliore condizione possibile nel giorno dell’esordio in campionato, il prossimo primo ottobre contro la Capitolina». Dell’obiettivo Caffaratti ne aveva già parlato in estate. «Per ciò che concerne la prima fase, vogliamo cercare di stare tra le prime tre e accedere al girone “promozione”, poi si vedrà». Il tecnico del primo XV maschile frascatano sembra soddisfatto del gruppo a propria disposizione. «La rosa attuale è soddisfacente – conferma Caffaratti – Magari abbiamo qualche piccola carenza numerica in alcuni reparti, ma vedremo se ci sarà l’opportunità e il bisogno reale di completare l’organico». Intanto in casa Rugby Frascati Union 1949 fervono i preparativi per la presentazione della stessa prima squadra maschile e dell’intero programma sportivo della stagione 2017-18: l’appuntamento, al quale ovviamente parteciperà l’intera dirigenza del sodalizio tuscolano, è già fissato per il prossimo venerdì 29 settembre in una sede da definire.