Rugby Frascati Union 1949, Girini: "Under 18 sconfitta a Paganica testa alta"

Frascati (Rm) – Un’altra positiva prestazione per l’Under 18 maschile del Rugby Frascati Union 1949. Il gruppo di coach Claudio Girini è uscito dal campo senza punti nel match esterno contro il Paganica che si è imposto per 28-18, ma la prestazione dei frascatani è stata incoraggiante. «Abbiamo giocato un ottimo primo tempo, poi nel secondo siamo stati meno attenti e più fallosi e gli avversari sono usciti alla distanza – commenta l’allenatore dell’Under 18 tuscolana – E’ stata una partita con diversi “capovolgimenti”, ma l’atteggiamento dei ragazzi è stato quello giusto e abbiamo fatto una buona gara soprattutto dal punto di vista difensivo, mentre bisogna migliorare sulla disciplina: abbiamo giocato in 13 per circa dieci minuti a causa di due gialli e questo lo abbiamo pagato alla fine». Il match di Paganica è stato l’ultimo della prima fase di stagione. «Ora attendiamo i nuovi calendari della seconda parte di campionato, ma i ragazzi devono solo pensare a crescere: come già detto, questo è un anno di transizione e tutto il lavoro fatto in questa annata se lo ritroveranno in futuro». Un futuro un po’ più a breve termine riguarda l’importante impegno che attende l’Under 18 del Rugby Frascati Union 1949 alla fine della stagione agonistica. «Anche quest’anno questo gruppo parteciperà alla terza edizione del “Trofeo dei vini” che forse verrà disputato a Rovato (provincia di Brescia, ndr) e che probabilmente sarà allargato anche a più squadre, visto che so che c’è il tentativo di coinvolgere anche club stranieri come Bordeaux. Un appuntamento importante che ci metterà di fronte ad avversari molto competitivi e vogliamo arrivare pronti all’evento per fare una buona figura» conclude Girini. Infine è stata corposa la presenza delle tesserate del Rugby Frascati Union 1949 nelle rappresentative regionali che hanno disputato un torneo di area sabato scorso a L’Aquila. Sia nell’Under 18 che nell’Under 16 del Lazio, infatti, erano ben nove le convocate del sodalizio tuscolano che si conferma una delle realtà più importanti del movimento regionale e non solo.